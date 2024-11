Este móvil de Samsung cuesta menos de 200 euros, tiene soporte para 4 años de actualizaciones y memoria antipadres

Encontrar un teléfono perfecto para nuestros padres no siempre es una tarea fácil. Lo primero que nos dicen es que sea algo que "no cueste mucho dinero, pero que sea bueno para que me dure muchos años". Lo primero no siempre ha sido un inconveniente, pero lo segundo era una de las grandes lacras de los teléfonos Android. No obstante, este Black Friday, que puede seguir con nosotros en directo, puedes encontrar un teléfono que cumpla con los dos requisitos: el Samsung Galaxy A15 por 179,00 euros.

Samsung Galaxy A15 256 GB con Funda - Teléfono Móvil LTE, Smartphone Android, Carga Rápida, Con 8 GB de RAM, Color Negro (Versión Española) Hoy en Amazon — 179,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

El Samsung Galaxy A15 es el teléfono perfecto para tu padre

El Samsung Galaxy A15 es uno de esos teléfonos que recomendarías a cualquier que ande buscando un teléfono para su padre o su madre. El principal motivo es su precio. Gracias al Black Friday, ahora mismo podemos encontrar con un 40% de descuento, lo que ha servido para que ya sea uno de los productos más vendidos de Amazon de esta semana de ofertas.

Otro detalle importante para cualquiera que busca un teléfono para sus progenitores son las actualizaciones. Con este modelo, Samsung prometió un total de 4 años de actualizaciones. Además, por si eso fuera poco, el A15 que está rebajado es la versión de 256 GB, espacio más que suficiente para que nuestros padres no nos digan eso de que se han quedado sin memoria en el teléfono.

En cuanto al resto de características, es un teléfono que cuenta con una pantalla super AMOLED de 6,5 pulgadas con un brillo máximo de 800 nits y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Cuenta con una batería de 5.000 mAh con carga rápida, así como con una configuración de tres cámaras, con un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 5 MP y una cámara macro de 2 MP, así como una cámara frontal de 13 MP.

Lleva tu teléfono siempre protegido

QsmQam 3 Piezas Protector de Pantalla para Samsung Galaxy A15 4G / 5G con 3 Piezas Protector de Lente de Cámara, Ultra HD Cristal Templado, Dureza 9H, Anti Arañazos, Sin Burbujas Hoy en Amazon — 8,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

YiKaDa - Funda Compatible con Samsung Galaxy A15 4G/5G & [2 Unidades] Cristal Templado Protector de Pantalla, Cáscara Suave de Silicona TPU Líquida - Negro Hoy en Amazon — 7,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Andyone en Unsplash, Samsung

En Xataka | Los mejores móviles calidad precio. Sus análisis y vídeos están aquí

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis