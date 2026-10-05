Con este móvil no tendré que cargar su batería en días: así es la oferta top de MediaMarkt durante su Día sin IVA

Este año ha estado plagado de móviles de gama media bastante prometedores, y el Redmi Note 17 Pro Max de Xiaomi es uno de los más recientes que, en lo personal, más me han interesado. Sobre todo ahora que se encuentra de oferta durante el Día sin IVA de MediaMarkt por un precio de 479,29 euros.

No obstante, PcComponentes tiene este móvil más barato en sus dos configuraciones de almacenamiento:

Redmi Note 17 Pro Max ( 256 GB ) por 445,99 euros.

) por 445,99 euros. Redmi Note 17 Pro Max (512 GB) por 469,68 euros.

Una batería para tres días de uso

El Redmi Note 17 Pro Max es un móvil que destaca principalmente porque incorpora una batería de silicio-carbono con una capacidad de 9.210 mAh, de las más grandes que hemos visto en la gama media (e incluso en la gama alta). Esto nos da una autonomía de aproximadamente tres días de uso, un punto muy interesante para evitar quedarnos sin batería en los peores momentos.

Pese a que la batería es su principal reclamo, hay otros apartados que no se quedan muy atrás, como el de la pantalla. El móvil de Xiaomi monta un panel con diagonal de 6,83 pulgadas, por lo que hablamos de un smartphone grande. Su pantalla ofrece una resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz, dos características ideales para el consumo de contenido multimedia y videojuegos.

A nivel interno incorpora el procesador Snapdragon 6 Gen 5 que, pese a no ser de los más potentes en la actualidad, ofrece una buena experiencia a la hora de jugar. Además, también cabe añadir que este móvil cuenta con NFC, ofrece resistencia al agua y al polvo (IP66/IP68) y el sistema operativo es HyperOS, el mismo que tienen los móviles principales de Xiaomi.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Redmi Note 17 Pro Max hoy ✅ LO MEJOR Su batería de silicio-carbono : ideal para evitar que carguemos diariamente el móvil.

: ideal para evitar que carguemos diariamente el móvil. Su pantalla para ver contenido multimedia. ❌ LO PEOR La memoria RAM de 8 GB : Xiaomi no ofrece configuraciones más altas.

: Xiaomi no ofrece configuraciones más altas. Sus cámaras no están a la altura de los demás apartados. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil cuya batería aguante más de dos días de uso, sobre todo si además quieres que sea un modelo grande.- ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil que brille por su rendimiento, ya que el procesador que incluye el Redmi Note 17 Pro Max no es de los más potentes.

También te puede interesar

Xiaomi REDMI Buds 8 Pro, Auriculares inalámbricos, ANC, Azul Hoy en Amazon — 51,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Redmi Watch 6, smartwatch Hombre y Mujer, 24 días, Negro Hoy en Amazon — 82,64 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados