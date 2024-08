Este mini PC es perfecto para tu espacio de trabajo o estudio y se agotará rápido

Si has pensado en comprar un mini PC para tu espacio de trabajo o estudio en casa y no quieres gastarte mucho, AliExpress tiene una de las opciones más económicas que encontrarás. Se trata del Firebak AK2 Plus que ahora puedes llevarte por 129,49 euros.

Este mini PC de la firma Firebat tiene un precio recomendado de 264,75 euros pero, ahora, puedes llevártelo mucho más barato. Concretamente, tiene aplicado un descuento del 51% (que se traduce en un ahorro de 134,78 euros) y puedes comprarlo, en estos momentos, por 129,49 euros.

Este Firebak AK2 Plus es un ordenador mini pero que ofrece un buen rendimiento para cualquier tarea del día a día. Cuenta con un procesador de cuatro núcleos y cuatro hilos para que puedas disfrutar de tus juegos y trabajo sin que lo puedas notar lento.

También incorpora una tarjeta gráfica de alto nivel para cuando vayas a ver alguna película. Su RAM es de 8 GB y viene con 512 GB de almacenamiento interno, aunque puedes expandir dicha memoria hasta 2 TB.

En el apartado conectividad viene con WiFi 5 de doble blanda y Bluetooth 4.2. Además, cuenta con Ethernet, puertos USB 3.0, USB 2.0, HDMI y jack de audio. Además, si quieres llevártelo allá donde vayas para trabajar, ocupa muy poco espacio y también pesa poco.

