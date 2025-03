Por estas razones voy a comprar un Fire TV Stick 4K (ahora que está rebajado), pese a tener un buen televisor QLED

Hace unos años compré el Fire TV Stick HD para que mis padres viesen contenido más allá de la programación de la tele. A día de hoy están muy encantados y de vez en cuando me comentan qué películas, series o documentales han visto durante la semana. Están tan encantados que me he planteado comprar el Fire TV Stick 4K pese a tener un buen televisor, sobre todo ahora que ha bajado a 37,99 euros.

Tres razones por las que quiero un Fire TV Stick 4K

Hace casi dos años me compré el televisor Xiaomi TV Q2, un televisor QLED que destaca sobre todo por su pantalla, por la compatibilidad con Dolby Vision IQ y Dolby Atmos, por su potencia de audio de 30W RMS y porque cuenta con sistema operativo Google TV. Pero... no es oro todo lo que reluce.

Me he planteado comprar el Fire TV Stick 4K principalmente por tres motivos. El más importante es por el bajo rendimiento que tiene el televisor de Xiaomi, algo que vemos con bastante frecuencia en teles de gama media y, sobre todo, gama baja. Aplicaciones colgadas, reinicios cada pocos días, lentitud al abrir determinadas apps, Netflix a veces se abre sola y tengo que apagar el televisor para poder utilizarlo... He acabado un poco agotado, no os voy a engañar.

El Fire TV Stick 4K que se lanzó en 2023 lo he probado, y el rendimiento es sobresaliente. Es una buena forma de darle vidilla al televisor inteligente que tenemos en casa y que ofrece un rendimiento justito, así como también es ideal para aquellos televisores que no son inteligentes siempre y cuando tengan un puerto HDMI.

Otra razón es la de poder utilizar Alexa como asistente de voz. El televisor de Xiaomi, al contar con el sistema operativo Google TV, viene con Google Assistant, y no me acaba de convencer. La mayor parte de accesorios inteligentes —el enchufe TP-Link Tapo P100, por ejemplo—, son compatibles con Alexa y me he habituado a utilizarlo. Qué menos que tener un único asistente de voz, y no varios, para poder tener una mayor comodidad a la hora de utilizarlos mediante comandos de voz.

Otra razón que veo importante es la de poder utilizar el Fire TV Stick en varios televisores. La idea me la dieron mis padres, porque ellos tienen únicamente un dongle y cuando quieren ver contenido en el televisor de la cocina o del dormitorio se llevan el Fire TV Stick. El hecho de tener un formato compacto lo hace perfecto para no necesitar más de uno en casa.

Los Fire TV Stick son útiles más allá de lo que ofrecen a simple vista. En mi caso, estas son las razones por las que quiero decantarme ante el Fire TV Stick 4K (rendimiento, Alexa y formato compacto), pero debemos saber que hay otros modelos que también han bajado de precio. Si se ajustan más a tus necesidades, estos son los que tienen descuento durante la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon:

Fire TV Stick HD por 27,99 euros.

Fire TV Stick 4K por 37,99 euros.

Fire TV Stick 4K Max por 47,99 euros.

Fire TV Cube por 129,99 euros.

