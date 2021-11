Esta es la smart TV que me compraría en las ofertas del Black Friday: las recomendaciones de los expertos en televisores de Xataka

Comprar un televisor no es algo que hagamos todos los días. De hecho, es altamente probable que esta inversión la disfrutemos más de una década. Si hay un buen momento para renovar nuestra tele es precisamente ahora, en pleno Black Friday 2021, donde no solo vamos a encontrar alguna rebaja, sino que podemos acceder a la gama media y alta ahorrándonos cientos e incluso miles de euros. ¿Qué smart TV de oferta merece la pena en estos momentos? Hemos preguntado a los editores de Xataka especializados en audiovisual para dar con el mejor televisor de oferta en el Black Friday.

"La tele que yo uso en casa y con la que estoy encantado es la LG CX OLED de 55 pulgadas. Es el modelo del año pasado, pero que eso no lleve a engaños. Se ve de miedo, tiene modo Filmmaker, el rendimiento en contenido en HDR es muy bueno y tiene HDMI 2.1 (si tenéis una consola de nueva generación, esto es importante).

Si no queréis una tele de 2.000 euros, pero buscáis una cosa completa, yo no me lo pensaba. El audio no es su punto fuerte (no es que sea malo, ojo, pero no es el mejor), así que si queréis completar la compra, una buena barra de sonido no estaría de más.

En cualquier caso, ya puestos a gastar, a aprovechar el Black Friday y siempre y cuando tengáis espacio (no es mi caso), podéis optar por el modelo de 65 pulgadas 1398,99 euros. Es un cañón de tele, exactamente igual que la de 55 pulgadas, pero más grande. Yo, personalmente, y si tuviera espacio en el salón, no dudaría en comprarla. Por 1.400 euros (su precio es de 1.700 normalmente) es una compra segura. Hay teles y teles en mayúscula, y esta es una de ellas.