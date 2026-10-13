Esta semana llegará a Lidl la sandwichera tres en uno con placas intercambiables que se pueden limpiar en el lavavajillas

Lidl renueva su sección de Bazar semanalmente introduciendo productos nuevos o que ya había tenido en algún momento. El viernes 16 de octubre, por ejemplo, volverá a traer a los establecimientos físicos su sandwichera Silvercrest por un precio de 17,99 euros, aunque ahora mismo se puede encontrar disponible en la tienda online.

Como alternativa, Amazon tiene el modelo Tristar SA-3050 por un precio de 15,50 euros, aunque únicamente incluye una placa. En cambio, si queremos varias placas para preparar alimentos diferentes, también Amazon tiene el modelo Philips 5000, aunque su precio es de 43,90 euros.

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Una sandwichera con tres placas para preparar alimentos diferentes

La sandwichera Silvercrest destaca sobre todo porque incluye tres placas intercambiables que se pueden utilizar para cocinar alimentos diferentes. La primera es la más clásica y sirve para hacer cuatro medios sandwiches, la segunda permite que cocinemos gofres y la tercera tiene forma de parrilla.

Como decimos, las tres placas se pueden intercambiar y son aptas para el lavavajillas, por lo que no es necesario que las lavemos a mano. Además, vienen con revestimiento antiadherente, incorpora un indicador de cocción y viene con pies antideslizantes para evitar que se resbale en la encimera.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la sandwichera Silvercrest hoy ✅ LO MEJOR Incluye tres placas para preparar diferentes alimentos .

. Las placas son aptas para el lavavajillas. ❌ LO PEOR No incluye modo de espera. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una sandwichera que, a demás de sandwiches, también te permita cocinar otros alimentos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tan solo quieres cocinar sandwiches o si la quieres comprar por Internet, ya que al precio hay que sumarle los gastos de envío.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

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