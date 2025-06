Elige lo que quieras en la tienda oficial de Samsung y págalo a plazos sin intereses: así es su promoción DesInteresados

Los electrodomésticos o dispositivos en general no suelen elegir nunca un buen momento para romperse. Querer comprar una nueva televisión, un frigorífico o un móvil muchas veces no nos entra en nuestro presupuesto, lo que puede llegar a ser un problema. Siempre tenemos la ocasión de financiar nuestras compras, aunque no todas las tiendas ofrecen buenas condiciones para ello.

Si estamos en ese punto y buscamos una buena financiación, la promo DesInteresados de Samsung nos encaja perfectamente. Gracias a la misma, podremos financiar lo que queramos en hasta 36 meses sin ningún tipo de interés. Esta promoción, que estará disponible hasta el próximo 8 de junio, es una gran oportunidad para comprar lo que necesitemos y pagarlo poco a poco.

Te esperamos en Territorio S ¿Te gusta Samsung? Tenemos un nuevo medio especializado en Samsung y sus productos con trucos, ofertas, tutoriales y todas las noticias sobre la marca. Ir a Territorio S

Como decimos, podemos aprovecharnos de esta promoción en todos los dispositivos de la firma surcoreana. Sin embargo, justo a continuación os dejamos algunas selecciones que están ahora mismo rebajadas e incluso cuentan con regalo asegurado:

Galaxy S25 Ultra , en su versión de 1 TB, por 1.579 euros (en lugar de 1.819 euros).

, en su versión de 1 TB, por 1.579 euros (en lugar de 1.819 euros). Neo QLED 4K de 55 pulgadas , con Vision AI y estrenada este mismo año, por 959,20 euros (en lugar de 1.199 euros).

, con Vision AI y estrenada este mismo año, por 959,20 euros (en lugar de 1.199 euros). Frigorífico Combi 2m , con capacidad de 390L, por 832 euros (en lugar de 1.109 euros).

, con capacidad de 390L, por 832 euros (en lugar de 1.109 euros). Monitor Odyssey OLED G9, con resolución Dual QHD y un tiempo de respuesta de 0,03 ms, por 1.399 euros (en lugar de 1.899 euros).

Galaxy S25 Ultra

Aunque falta todavía para que termine el año, es más que probable que el Galaxy S25 Ultra de Samsung sea uno de los que luchen por ser el mejor móvil de este 2025. Destaca por su enorme pantalla de 6,9 pulgadas y resolución QHD+, una que además está protegida por Gorilla Glass Armor 2. Además, anda sobrado de potencia gracias al Snapdragon 8 Elite que monta en su interior.

A todo lo anterior debemos sumarle además su sistema de triple cámara (200 + 50 + 10 MP) y que esta versión que traemos es la que más almacenamiento tiene, concretamente 1 TB. Y claro está, no podemos olvidar que también viene con el S-Pen incluido, un accesorio de lo más útil para nuestro día a día.

Turno de hablar de la promo. El dispositivo está disponible ahora mismo por 1.579 euros (en lugar de 1.819 euros) y viene con una funda de regalo. Gracias a DesInteresados, podemos financiarlo si queremos a 36 meses, gracias a lo cual pagaremos cuotas de 43,86 euros únicamente. Sin ningún tipo de interés, lo que es una gran opción.

Galaxy S25 Ultra (1 TB) PVP en Samsung — 1.579,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Neo QLED 4K de 55 pulgadas

Si buscamos una televisión actual, esta Neo QLED 4K de Samsung es una gran opción. Se trata de la versión de la misma con 55 pulgadas, ideal para cualquier tipo de estancia. Además, viene con Vision AI, gracias a lo cual podremos utilizar herramientas basadas en inteligencia artificial como 'Click to Search' o 'Live Translate'.

Como es costumbre, viene con el chip NQ4AI Gen2 Processor, que cuenta con 20 redes neuronales que le permitirán escalar la imagen a resolución 4K con una gran calidad. A todo lo anterior le debemos sumar que tiene 144 Hz de tasa de refresco y HDMI 2.1, por lo que se trata de un modelo que ideal para gaming.

En este caso, podemos comprar el modelo de 55 pulgadas de esta televisión por 959,20 euros (en lugar de 1.199 euros). En este caso, también podemos financiarla sin ningún tipo de problema a 36 meses sin intereses, lo que implica que pagaríamos solo 26,64 euros al mes. Y ojo: todo sin olvidar que podemos rebajar su precio más con Entrega y Estrena.

TV 55" Neo QLED QN1EF 4K Samsung Vision AI TV 2025 PVP en Samsung — 959,20 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Frigorífico Combi 2m

¿Qué necesitamos un nuevo frigorífico? También tenemos una muy buena oportunidad con este Combi 2m con capacidad de 390L. Como todos los dispositivos de Samsung, se integra a la perfección con el ecosistema SmartThings, por lo que podremos regular y ver su consumo a través de la app para móviles. Además, cuenta con tecnología SpaceMax para ofrecer más capacidad y varias tecnologías que sirven para tener los alimentos frescos más tiempo.

Su precio habitual es de 1.100 euros, pero ahora mismo lo podemos comprar por 832 euros. En este caso, con DesInteresados tenemos la oportunidad de financiar la compra en 24 meses, por lo que pagaremos únicamente 34,67 euros al mes. Además, podemos recibir también un descuento de 60 euros gracias a Entrega y Estrena.

Frigorífico Combi 2m 390L y Smart AI - RB38C776CS9/EF PVP en Samsung — 832,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Monitor Odyssey OLED G9

Cerramos esta selección de productos con uno de los mejores monitores de Samsung, el Odyssey OLED G9. Este, que cuenta con resolución Dual QHD y un tiempo de respuesta de 0,03 ms, tiene una diagonal de 49 pulgadas que nos servirá para ganar en inmersión con nuestros videojuegos favoritos. Además, no podemos olvidar que utiliza tecnología OLED, lo que supone un salto de calidad bastante importante de la mayoría de monitores gaming.

Ahora mismo lo tenemos rebajado hasta los 1.399 euros (en lugar de 1.899 euros). En este caso, gracias a DesInteresados podemos financiar la compra en hasta 36 meses, en cuyo caso nos saldrá a pagar 38,86 euros al mes únicamente. Y ojo, porque eso no es todo: podremos rebajar nuestra compra un 5% adicional desde la app de la tienda de Samsung.

Monitor Gaming 49" Odyssey G9 G95SD OLED DQHD 240Hz Curvo PVP en Samsung — 1.399,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis

En Xataka | Los mejores móviles calidad precio. Sus análisis y vídeos están aquí