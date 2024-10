El Echo Dot es un altavoz mucho más útil de lo que parece. Y por este precio no tiene prácticamente ningún rival

Los altavoces inteligentes de Amazon son muy útiles, siempre y cuando sepamos (y queramos) explotarlos al máximo. No son pocos los modelos que podemos encontrar en su tienda, con sus pequeñas o grandes particularidades. El Echo Dot de 5ª generación es uno de los más recomendables, sobre todo ahora que está rebajado, esta vez en MediaMarkt por 26,99 euros.

Una utilidad que va más allá de Alexa

Este altavoz inteligente parte de un precio oficial y recomendado de 64,99 euros, pero durante la actual campaña de MediaMarkt, la Semana Web que estará disponible sólo hoy, podemos encontrarlo más barato, por sólo 26,99 euros. También está disponible el Echo Pop por 21,99 euros.

Por lo general, no solemos exprimir al máximo este tipo de altavoces inteligentes, y la culpa en cierto modo es porque no estamos acostumbrados. Poco a poco he ido "obligándome" a probar cosas nuevas, a intentar qué utilidad tiene realmente el Echo Dot 5, y lo cierto es que es útil si queremos que así lo sea.

Normalmente lo utilizo como altavoz Bluetooth para conectar el móvil o la Nintendo Switch, en el caso de estar en el dormitorio y sin el dock para reproducir el contenido en la tele. Lo utilizo para escuchar música, para ver el tiempo que va a hacer y, en momentos puntuales, para conocer información sobre alguna figura pública.

Pero también lo utilizo para conectar otros dispositivos y utilizarlos mediante Alexa. El asistente de voz de Amazon no sólo es útil para realizar comandos de voz, sino también para crear alarmas y temporizadores. De esta forma, he creado varias rutinas para que a determinadas horas se enciendan dos enchufes inteligentes: el primero es el del televisor, que se enciente a mediodía, y el segundo es el de la regleta del ordenador que se enciende por la mañana.

La razón de crear estos temporizadores es básicamente para tener una mayor seguridad. Los enchufes están conectados a regletas de ocho tomas eléctricas. Soy una persona precavida y, aunque este tipo de accesorios te prometen una seguridad contra cortocircuitos y otros problemas similares, no me fío del todo.

Aún me quedan muchas funciones que explorar. Actualmente no dispongo de otros dispositivos compatibles con Alexa (salvo algún reloj u otro accesorio), pero sé de buena mano que aquí es donde más puedo exprimir el altavoz. Por su actual precio (o por el del Echo Pop), ni me lo pensaba dos veces.

También te puede interesar

Nuevo Kindle Paperwhite (16 GB) de Amazon | Nuestro Kindle más rápido, con una nueva pantalla de 7" sin reflejos y semanas de batería | Sin publicidad | Negro Amazon — 179,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Echo Show 5 (3.ª generación) | Pantalla táctil inteligente con Alexa diseñada para controlar tus dispositivos de Hogar digital y más | Blanco Amazon — 58,67 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Antonio Vallejo, Amazon

En Xataka | Mejores altavoces Bluetooth (2024). Cuál comprar y nueve modelos recomendados

En Xataka | Mejores altavoces "inteligentes" Amazon Echo: cuál comprar y recomendaciones en función del uso