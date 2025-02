Si dudas entre el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch SE, por este precio yo no me lo pensaba dos veces

Últimamente hemos visto muchas ofertas en dispositivos de Apple: desde tabletas hasta móviles y ordenadores. Parece que la cosa no ha acabado ahí, ya que ahora han ido bajando los precios de muchos de sus relojes inteligentes. Aunque el Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) ha bajado hasta los 349 euros, yo no me lo pensaba dos veces: elegiría el Apple Watch SE (GPS + Cellular) por 239 euros por su excelente relación calidad precio. Eso sí, ambos se encuentran actualmente en sus precios mínimos históricos.

Un precio histórico para el Apple Watch con mejor relación calidad precio

El Apple Watch SE es actualmente el reloj inteligente con mejor relación calidad precio dentro de la marca. No sólo es barato con la nueva oferta de Amazon, sino que también es bastante completo para la mayoría de usuarios. A nivel estético no hay ninguna queja: hablamos de Apple, y por muy barato que sea este reloj mantiene el diseño tan cuidado de los de Cupertino.

En este caso, el Apple Watch SE viene con una buena pantalla Retina LTPO de 44 mm que ofrece una resolución de 448 x 368 píxeles y un brillo máximo de 1.000 nits. En su interior nos encontramos con el procesador Apple S8 y dispone de 32 GB de almacenamiento interno para guardar música e instalar aplicaciones.

Por otro lado, cuenta con resistencia al agua de 5 ATM, viene con conectividad GPS, NFC, WiFi, Bluetooth 5.3 y LTE e incluye sensores como el de ritmo cardiaco, acelerómetro, brújula, detección de accidentes y mucho más. Además, en este caso el reloj viene con una correa loop deportiva en color blanco estrella.

