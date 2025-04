Dónde comprar (y cuánto cuesta) el kit fotográfico para el Xiaomi 15 Ultra

Las cámaras de los móviles han ido evolucionando con el paso de los años dando pequeños o grandes pasos tanto en hardware como en software, pero siempre parece haber un cierto límite de lo que pueden ofrecer los móviles. Para ello, Xiaomi lanzó hace poco el kit fotográfico para el Xiaomi 15 Ultra, un accesorio que, en mayor o menos medida, es un acercamiento a lo que supone realizar fotografías con una cámara profesional.

Precio y dónde encontrarlo más barato

Pero... ¿cuánto cuesta? El kit fotográfico de Xiaomi se ha lanzado por un precio oficial de 199,99 euros. No es demasiado caro para lo que realmente ofrece, pero aquí podemos encontrarnos con un problema: sólo es compatible con el Xiaomi 15 Ultra. De esta forma, comprando conjuntamente el móvil y el kit fotográfico, puede salirnos por una pequeña fortuna.

Kit fotográfico para el Xiaomi 15 Ultra PVP en Xiaomi — 199,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Si atendemos a los precios actuales del Xiaomi 15 Ultra —en el caso de que aún no tengamos el móvil—, se puede comprar en PcComponentes por 1.229 euros. Es actualmente una de las mejores ofertas en este móvil (configuración de 512 GB), por lo que si sumamos el precio del kit fotográfico finalmente se nos queda en 1.428,99 euros.

Y no está del todo mal de precio porque si compramos el móvil desde PcComponentes junto al kit fotográfico desde la tienda oficial de Xiaomi nos sale por menos dinero de lo que cuesta sólo el móvil en Amazon, El Corte Inglés o MediaMarkt. En estas tres tiendas, el móvil cuesta 1.499 euros.

Desafortunadamente, el kit fotográfico se puede comprar en la tienda oficial, pero no en MediaMarkt, El Corte Inglés o PcComponentes —eso no significa que no se pueda encontrar en alguna otra tienda—. En Amazon, por ejemplo, sí que estuvo disponible durante un tiempo, y en oferta, pero actualmente está agotado. De esta forma, si lo queremos, podemos comprarlo en la tienda oficial.

Y... ¿el kit fotográfico es útil? Lo cierto es que sí. Nuestro compañero Ricardo Aguilar aprovechó su viaje a un evento en Singapur para exprimir la utilidad de este accesorio y su experiencia fue muy positiva. Si vas a comprar el Xiaomi 15 Ultra por su cámara, o por cualquier otro motivo, este es sin duda un accesorio que al menos conviene que tengamos en mente.

También te pueden interesar estos otros accesorios de Xiaomi

Xiaomi Power Bank de 33W 20000mAh, Power Bank con Carga rápida de 33W máx, 3 Puertos de Salida, Cable Integrado, Compatible con Smartphones, Tablets, Auriculares Bluetooth, Azul Hoy en Amazon — 29,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro - Auriculares inalámbricos, cancelación de Ruido, Ligeros, hasta 36 Horas de autonomía, Bluetooth 5.3, Negro(Versión ES) Hoy en Amazon — 64,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Ricardo Aguilar, Xiaomi

En Xataka | El mejor móvil Xiaomi en calidad precio: guía de compra y comparativa

En Xataka | Los móviles con mejores cámaras que hemos analizado en los últimos meses (2025)