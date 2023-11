Dónde comprar Call of Duty Modern Warfare 3 de PS5 al mejor precio. El Corte Inglés, Amazon, MediaMarkt y más tiendas

En este ritmo frenético de lanzamientos de videojuegos durante el mes de noviembre, donde hemos visto la presentación de títulos tan sonados como Mario Bros. Wonder, Marvel’s Spider-Man 2, Lords of the Fallen o Alan Wake 2. Ahora nos encontramos con el nuevo Call of Duty: Modern Warfare 3, el último desarrollo de Activision que tanto se estaba esperando. Te decimos dónde comprarlo al mejor precio en los principales comercios.

En este ritmo frenético de lanzamientos de videojuegos durante el mes de noviembre, donde hemos visto la presentación de títulos tan sonados como . Ahora nos encontramos con el nuevo Call of Duty: Modern Warfare 3, el último desarrollo de Activision que tanto se estaba esperando. Te decimos dónde comprarlo al mejor precio en los principales comercios.

Comprar el Call of Duty: Modern Warfare 3 al mejor precio

La nueva entrega del mítico shooter lo vamos a poder exprimir, entre otras plataformas, en la PS5, con la que Sony ofrece unas potentes CPU y GPU, además de compatibilidad con la tecnología de ray tracing y cargas rápidas con la unidad SSD. Además, si el televisor cuenta con puertos HDMI 2.1, podremos disfrutar de los mejores gráficos en 4K a 120 FPS y con tecnología HDR.

Este título nos ofrece una experiencia continuista al de entregas anteriores, con una campaña lineal que se centra en perseguir a Vladimir Makarov y que tiene como novedad la opción “Misiones de combate abiertas” para elegir libremente cómo queremos abordar los objetivos y al mismo tiempo poder usar rachas de puntos del modo multijugador. Tampoco falta el modo online y los míticos zombies.

Call of Duty: Modern Warfare 3 para PS5 en Amazon

Comenzamos en Amazon con el paseo por las principales tiendas. La entrega, como en el resto de sitios web, comenzará a efectuarse a partir del 10 de noviembre. Amazon, por su parte, lo tiene por 69,90 euros, algo más barato que su precio original.

C.o.D Modern Warfare III PS5 ESP Hoy en Amazon — 69,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Call of Duty: Modern Warfare 3 para PS5 en MediaMarkt

Como segunda opción en la lista, está MediaMarkt, que también lo baja de los 79,99 euros a los 69,99 euros. Esta edición, además, incluye un paquete de acción directa Call of Duty Endowment. Además, cuenta con una oferta exclusiva en la que vende la PS5 con este juego por 499 euros.

PS5 Call of Duty®: Modern Warfare III - C.O.D.E. PVP en Mediamarkt — 69,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Consola - Sony PlayStation 5 Standard, 825 GB, 4K, 1 mando, Chasis C + Call Of Duty: Modern Warfare 3 (código de descarga) PVP en Mediamarkt — 499,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Call of Duty: Modern Warfare 3 para PS5 en El Corte Inglés

Dejamos de ver precios rebajados en El Corte Inglés, que mantiene la reserva de este shooter en los 79,90 euros.

Call of Duty: Modern Warfare III PlayStation 5 PVP en El Corte Inglés ES — 79,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Call of Duty: Modern Warfare 3 para PS5 en PcComponentes

A pesar de que PcComponentes suele contar con muchas ofertas en packs de PlayStation 5, todavía no hemos encontrado este título disponible para reservar, aunque la edición para Xbox Series X|S sí que esté. Seguramente, aparecerá en stock durante los próximos días.

Call of Duty: Modern Warfare 3 para PS5 en Fnac

Fnac, en principio, parte de un precio de 76,99 euros para este Modern Warfare 3. Sin embargo, dispone de varios descuentos adicionales para dejarlo más barato, como el carnet de socio con un 5% de descuento directo, un cupón del 15% por la reserva y el uso del Bono Cultural lanzado por el Gobierno.

Call of Duty Modern Warfare III PS5 PVP en Fnac — 76,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Call of Duty: Modern Warfare 3 para PS5 en Carrefour

Carrefour, otro hipermercado muy activo en el ámbito gaming, compite con Amazon en el precio de este Call of Duty. Y es que en su pre-compra se puede conseguir por 69,90 euros, además de envío gratis para el pedido.

Call of Duty: Modern Warfare III para PS5 PVP en Carrefour — 69,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

En definitiva, Amazon y Carrefour cuentan con el mejor precio para este Modern Warfare 3 por 69,90 euros, aunque MediaMarkt por un poco más ofrece una edición especial.

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico.

Imágenes | Sony

En Xataka Selección | El televisor QLED más completo de la gama media de Samsung ahora roza su precio mínimo

En Xataka | Cómo ver tu PS5 en cualquier habitación usando el Chromecast, Google TV o Android TV