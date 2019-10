Disfrutar de las 4 cámaras del Moto One Zoom sale más barato en Amazon: 349 euros o 319 euros si eres de Prime Student

Con unas semanas en el mercado, el Motorola One Zoom ha aterrizado en el panorama móvil con una ambiciosa propuesta fotográfica gracias a sus cuatro cámaras traseras entre otras virtudes. Si eres de Prime Student, el Moto One Zoom te sale genial de precio: 319 euros. Y si no es el caso, la oferta sigue siendo buena (pero no tanto): 349 euros.

Su PVP es de 429 euros y teniendo en cuenta que apenas lleva unas semanas a la venta, es difícil verlo más barato. Pero en Amazon ya está rebajado un 19%, quedando a 349 eurosen los colores gris y púrpura. Además, si eres de Prime Student, la oferta es todavía mejor, quedando a 319 euros. Además viene con auriculares y funda de regalo.

Motorola One Zoom con Alexa Hands-Free (Pantalla 6,4” FHD+, Sistema de 4 cámaras, 128 GB/4 GB, Android 9.0, Dual SIM) Color Gris Eléctrico + Auriculares + Funda Hoy en Amazon por 349,00€ PVP en PcComponentes 429€

El Motorola One Zoom viene con Alexa como asistente, pantalla de 6,4" FHD+, sistema de 4 cámaras, 128 GB de capacidad y 4 GB de RAM, Snapdragon 675, NFC, batería 4.000 mAh con carga rápida TurboPower. En nuestro análisis lo que más nos gustó fue la versatilidad de sus cámaras, la ROM de Motorola y que integre jack de 3,5mm para auriculares.

