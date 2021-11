Disfruta de jugar online a tus juegos en tu PlayStation durante un año a precio irresistible: PS Plus a 39 euros en el Black Friday de Amazon

El Black Friday también es un periodo de ofertas perfecto para renovar suscripciones, y tienes una muy buena rebaja en el PlayStation Plus de Sony, quedándose a 39,99 euros al año. Por lo tanto, una buena opción para hacer acopio de periodo de juegos onlines y regalos de juegos pensuales.

Comprar Sony PlayStation Plus al mejor precio

Por lo general, la suscripción de 12 meses de PlayStation Plus suele costar 59,99 euros, es su precio habitual. Sin embargo, en este Black Friday la puedes encontrar por 39,99 euros en Amazon, con un 33% de descuento. Esta oferta ha sido replicada en otras tiendas online, incluso en la PlayStation Store.

PlayStation Plus es una suscripción oficial de Sony, y cuando la tienes te permite jugar online a tus juegos con cualquier persona. Esto quiere decir que aunque un videojuego tenga funciones online, por lo general no vas a poder utilizarlas a no ser que seas suscriptor. En este caso, pagas por 12 meses de uso de este servicio.

Además de esto, los suscriptores de PlayStation Plus también reciben varios juegos gratuitos cada mes, que se añadirán a tu cuenta y a los que podrás jugar cuando quieras mientras mantengas la suscripción. Estos juegos gratuitos suelen ser algunos de PlayStation 5, y también de generaciones anteriores de la consola.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music, Prime Reading y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter , Facebook y la revista Flipboard. Puedes echar un vistazo también a los cazando gangas de Xataka Móvil, Xataka Android, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof y Applesfera, así como con nuestros compañeros de Compradicción. Puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook, e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram.

También puedes encontrar aquí las mejores ofertas del Black Friday 2021

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.