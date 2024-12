Dark Souls me abrumó tanto que no he querido entrar en Elden Ring, pero ahora es diferente: este pack está dedicado a los novatos

'Elden Ring' —y en general la saga Souls— ha gozado de una muy buena popularidad desde su lanzamiento, pero no todo el mundo ha logrado entrar en él, como es mi caso. Desde que jugué a 'Dark Souls' me ha costado horrores tocar otro videojuego de la saga, por lo que no me había planteado entrar en 'Elden Ring' pese a su enorme popularidad (y sus buenas críticas); hasta ahora.

'Elden Ring' no es un juego para todo el mundo. Pero hay formas de entrar en él si te sientes mínimamente atraído por su singular propuesta. Y la mejor es con una buena guía oficial. Xtralife ahora mismo tiene un pack, que además está de oferta, perfecto para dar los primeros pasos en las Tierras Intermedias e incluye tanto 'Elden Ring' como la expansión 'Shadow of the Erdtree' y una guía del juego. Todo ello por sólo 69,95 euros (su precio oficial es de 119,99 euros).

Una buena forma de entrar a 'Elden Ring', pero sobre todo a 'Shadow of the Erdtree'

Desde antes de su lanzamiento, cuando se publicaron las primeras impresiones antes del correspondiente análisis de los medios, 'Elden Ring' atrajo las miradas de no sólo los fans del género, sino también de aquellos que se vieron atraídos por la construcción de un mundo tan completo como divertido de explorar. Esta, de hecho, fue una de las cosas que más me atrajeron a mí.

El videojuego de FromSoftware es abrumador: hay muchísimas zonas por explorar, muchísimos enemigos y, por supuesto, un enorme número de jefazos que nos pondrán contra las cuerdas. Eso sin contar con todo el lore que hay detrás, que como ya hemos visto en entregas anteriores de la saga Soul es algo críptica.

Pero una guía lo cambia todo. Esta en concreto es el volumen III de 'Los Libros del Saber' que muestra las diferentes rutas a través del Reino de las Sombras y una guía avanzada que combina el equipo existente con algunas de las novedades de la expansión 'Shadow of the Erdtree'.

Además, esta guía incluye otros añadidos interesantes como una galería de arte conceptual con ilustraciones muy bien detalladas de personajes y paisajes e incluso un poster que muestra el Reino de las Sombras al completo con todas las ubicaciones y lugares de gracia resaltados.

Y si nos perdemos mucho en la historia, algo normal debido a cómo está construida dentro del videojuego, en Xtralife también podemos encontrar la 'Guía Elden Ring: Los Libros del Saber, Volumen I', que incluye un resumen de la historia, un póster con un mapa a doble cara y un marcapáginas.

Otros videojuegos de la saga Souls

