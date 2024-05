Cosori es una marca líder en el mercado de las freidoras de aire por modelos como este que ofrece unos resultados espectaculares

Te guste o no cocinar, una freidora de aire se presenta como el dispositivo ideal para preparar comidas más sanas y sabrosas sin esfuerzo. Si todavía no te has hecho con una, ahora en Amazon puedes encontrar rebajada esta Cosori Lite LI401S a precio mínimo histórico de 73,44 euros.

Esta freidora de aire Cosori tiene un precio recomendado de 129,99 euros, aunque recientemente se ha estado vendiendo por unos 89,99 euros en Amazon. Igualmente, ahora la puedes encontrar con un nuevo descuento que la deja por un precio nunca antes visto de 73,44 euros, lo que se traduce en un ahorro total de 56 euros. Y como de costumbre, su envío es gratuito y rápido para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio.

La Cosori Lite LI401S es una freidora de aire de tamaño compacto que nos ofrece una cesta con capacidad de 3,8 litros, lo cual nos permite preparar hasta tres contundentes raciones en una sola tanda. Asimismo, alcanza una potencia de 1.500W y se complementa con una tecnología Thermo IQ que mejora la circulación del aire para obtener unos resultados crujientes y sabrosos.

Otro punto a resaltar es que en la parte superior dispone de un panel de control táctil con pantalla, desde el cual podemos seleccionar entre un total de 7 modos preestablecidos. Sin olvidarnos de que también nos da la posibilidad de ajustar manualmente la temperatura desde los 75 hasta los 230 °C y establecer un temporizador de máximo de 60 minutos.

A todo ello debemos sumarle que nos brinda un control remoto desde cualquier lugar de la casa, pues se puede monitorizar a través de nuestro smartphone con la app VeSync o incluso por voz. Y, por si no fuese suficiente, su bandeja antiadherente la hace apta para el lavavajillas con el fin de facilitar su limpieza.

