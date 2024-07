Ni Cosori ni Cecotec: esta freidora de aire conectada Philips es perfecta para toda la familia y nunca había estado tan barata

Si este verano tienes como principal objetivo empezar a comer más sano, con una freidora de aire podrás seguir disfrutando de comidas deliciosas sin utilizar prácticamente aceite. Y es que ahora tienes la Philips Essential Airfryer XL rebajada a precio mínimo histórico de 73,55 euros en Amazon.

Esta freidora de aire Philips se estaba vendiendo recientemente por unos 97,85 euros en Amazon, pero ahora tiene un nuevo descuento que nos permite añadirla a nuestra cesta de la compra por unos 73,55 euros y así ahorrar unos 24 euros. Su envío es gratuito para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

La Philips Essential Airfryer XL es una freidora de aire muy completa que se caracteriza por ofrecernos una cesta con capacidad de 6,2 litros para preparar numerosas raciones en una sola tanda y alcanzar una potencia de 2.000 W, además de que utiliza una tecnología Rapid Air propia de la marca que nos permite obtener unos resultados crujientes por fuera y suaves por dentro.

Por otro lado, incorpora una pantalla con control táctil desde la que podemos seleccionar un total de 7 programas preestablecidos, aunque también nos da la posibilidad de ajustar la temperatura manualmente desde los 60 hasta los 200º y establecer un temporizador.

Y por si no fuese suficiente, dispone de conectividad Wi-Fi para disfrutar de un control más inteligente desde nuestro smartphone a través de la app NutriU y es compatible con Alexa. Sin olvidarnos de que su cesta QuickClean tiene un revestimiento antiadherente que la hace apta para el lavavajillas.

Imágenes | Philips

