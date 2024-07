Ni Cosori ni Cecotec: esta freidora de aire con 5 litros de capacidad es perfecta para todo tipo de cocinas por menos de 55 euros

Con la llegada del verano son muchas las personas que quieren empezar a comer más sano, por lo que tener una freidora de aire puede ser de gran utilidad. Si todavía no te has hecho con una, ahora en Amazon tienes una grandísima oportunidad para conseguir esta Moulinex Easy Fry Max a precio mínimo histórico de 54,99 euros.

Moulinex Easy Fry Max 5L – Freidora aire para cocinar en poco tiempo, ahorro energético hasta 70%, panel control intuitivo, 10 programas automáticos, hasta 6 personas, recetario digital, EZ2458 PVP en Amazon — 54,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar freidora de aire Moulinex Easy Fry Max al mejor precio

Esta freidora de aire de la marca Moulinex tiene un precio recomendado y habitual de 119,99 euros en Amazon, pero ahora tiene una oferta flash que nos permite llevárnosla por unos 69,99 euros y ahorrar 50 euros con su compra.

Pero eso no es todo, ya que también puedes marcar la casilla de aplicar cupón de 15 euros antes de añadirla a tu cesta de la compra y dejarla por unos 54,99 euros. Además, su envío es gratuito y rápido para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

La Moulinex Easy Fry Max es una freidora de aire que destaca a simple vista por su diseño de tamaño compacto ideal para todo tipo de cocinas. Su cesta tiene una amplia capacidad 5 litros para preparar hasta seis raciones y es capaz de alcanzar una potencia máxima de 1.500 W.





Por otro lado, incorpora una pantalla táctil digital en la parte superior muy intuitiva de usar, la cual nos permite seleccionar hasta 10 programas preestablecidos. Sin olvidarnos de que podemos ajustar manualmente tanto el tiempo como la temperatura.

También cabe mencionar que su cesta es totalmente antiadherente y apta para el lavavajillas. Y a través de la app Moulinex podrás disfrutar de una gran variedad de recetas originales para preparar con en esta air fryer.

edihome, Papel Freidora Aire, Air Fryer, 100 Unidades, 20-24 cm, BPA Free, Desechable, para Horno, Accesorios para Freidora sin Aceite de 5 a 8 litros (20-24 cm, Cuadrado) Hoy en Amazon — 8,89 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

