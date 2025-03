Compré este videojuego por su diseño artístico, pero me quedé por su banda sonora y por su jugabilidad exquisita

Square Enix ha lanzado un buen número de videojuegos que, entre otras cosas, han destacado por su particular diseño artístico en 2D. 'Dragon Quest III HD-2D' es uno de los últimos, pero sin duda yo me quedo con 'Octopath Traveler II', un videojuego JRPG que supera con creces a su predecesor. Por 19,99 euros en Amazon, es una compra que yo no dejaría escapar. Es un juego que tiene mucho que contar.

Ocho personajes y ocho historias

'Octopath Traveler' tenía ciertas asperezas que, en mayor o menor medida, se han solventado en 'Octopath Traveler II'. Quizás su diseño artístico sea lo primero que nos entre por los ojos —algo lógico teniendo en cuenta que es precioso y que Square Enix quiso enfocar este aspecto en alguno de sus tráileres—. Pero hay otros aspectos que incluso me han gustado más.

Al igual que vimos en la primera entrega, en 'Octopath Traveler II' nos encontramos ante ocho personajes principales con ocho historias diferentes. Esta vez son más interesantes, algunas historias se entrelazan y tienen un mayor sentido en su conjunto. La narrativa se ha cuidado, y se nota.

El sistema de combate se mantiene, dotándolo, eso sí, de un mayor abanico de habilidades y trabajos que podemos aprender con cada personaje. Por otro lado, su banda sonora fue uno de los aspectos que me mantuvieron durante las casi 40 horas de juego: tiene algunas piezas que se te meten en la cabeza hasta el punto de que tengo guardada la lista de reproducción.

