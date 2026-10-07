Cinco ordenadores para aprovechar la Fiesta de Ofertas Prime con portátiles para productividad y gaming

Queda muy poco para que Amazon de por finalizada su campaña Fiesta de Ofertas Prime, por lo que es un buen momento de hacer un repaso a los descuentos que hay en ordenadores portátiles, ya que en esta campaña hemos visto bastantes chollos interesantes.

Te recordamos que estas ofertas son exclusivas para suscriptores Prime, por lo que es necesario contar con una suscripción activa o aprovechar los 30 días gratuitos que ofrece la tienda.

HP OmniBook 3 por 569 euros, con batería de hasta 34 horas.

por 569 euros, con batería de hasta 34 horas. Acer Nitro V 15 por 929 euros, con gráfica RTX 5060 y procesador Intel Core i7.

por 929 euros, con gráfica RTX 5060 y procesador Intel Core i7. Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 por 939 euros, con 32 GB de RAM y Windows 11 Home preinstalado.

por 939 euros, con 32 GB de RAM y Windows 11 Home preinstalado. LG gram por 1.449 euros, con pantalla de 16 pulgadas, 32 GB de RAM y un peso de 1,2 kg.

por 1.449 euros, con pantalla de 16 pulgadas, 32 GB de RAM y un peso de 1,2 kg. Asus Rog Strix G16 por 1.519 euros, con cámara de vapor y gráfica RTX 5060.

HP OmniBook 3

Si no queremos gastarnos mucho dinero en un ordenador portátil, el HP OmniBook 3 ha bajado hasta los 569 euros (antes 849 euros). Se trata de un modelo con pantalla de 14 pulgadas que incorpora el procesador Snapdragon X junto con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. La batería, además, ofrece una autonomía teórica de hasta 34 horas. Es ideal para estudiar o trabajar.

Acer Nitro V 15

En cambio, si lo que queremos es un ordenador gaming, tenemos bastante rebajado el Acer Nitro V 15 por un precio de 929 euros en lugar de 999 euros, que es su precio mediano (el precio medio que se suele pagar en Amazon). En este caso incorpora una pantalla de 15,6 pulgaas con resolución Full HD y tasa de refresco de hasta 180 Hz, viene equipado con el procesador Intel Core i7-13620H y cuenta con una configuración de 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. Además, incorpora la gráfica RTX 5060.

Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10

También podemos encontrar a muy buen precio el Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10, ya que su precio ha bajado hasta los 939 euros (antes 1.199 euros). Se trata de un portátil orientado a la productividad que incorpora una pantalla de 16 pulgadas, por lo que está más pensado para tenerlo en casa. Viene con el procesador Intel Core Ultra 9 185H junto con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. Además, lleva Windows 11 Home preinstalado.

LG gram

Otra alternativa es el LG gram, un ordenador que ha bajado hasta los 1.499 euros en lugar de 1.536,95 euros, que es su precio mediano. También incorpora una pantalla de 16 pulgadas y ofrece una tasa de refresco de 2.560 x 1.600 píxeles, pesa tan solo 1.2 kg (es poco para su tamaño) y viene con el procesador Intel Core Ultra 7 258V junto con 32 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Asus Rog Strix G16

Por último, si lo que queremos es un ordenador gaming para jugar a prácticamente todo en buena calidad, el Asus Rog Strix G16 se encuentra por 1.519 euros en lugar de 1.659 euros (precio mediano). En este caso, incorpora una pantalla de 16 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 165 Hz y viene con el procesador Intel Core i7-14650HX junto con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. También cuenta con la gráfica 5060 y viene con una cámara de vapor para evitar que se sobrecaliente demasiado a la hora de jugar.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | HP, Acer, Lenovo, LG, Asus

En Xataka | Esta es la torre gaming que yo me compraría. Los ordenadores con mejor relación calidad precio para jugar recomendados por Xataka

En Xataka | Mejores portátiles gaming en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados