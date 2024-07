Cinco gadgets para hacerte la vida más fácil durante tus vacaciones

Con la llegada de un nuevo verano, es momento para muchos de coger unas merecidas vacaciones con las que pasar una temporada fuera de casa. Ya sea en viajes al extranjero, en nuestro propio país o incluso en nuestra misma provincia, este es el momento perfecto de conocer ciudades y entornos naturales. Y para que, sea donde sea donde vayamos este verano, no tengamos ningún problema y podamos centrarnos en disfrutar, a continuación recopilamos cinco ideas geniales y originales que nos hacen la vida más fácil.

Power bank 50000mAh

Pasar mucho tiempo fuera de casa o el hotel donde nos alojemos supone, en muchos casos, no poder recargar la batería de nuestro teléfono móvil, tablet, videoconsola y un largo etcétera de dispositivos electrónico. Algo vital en pleno siglo XXI si no queremos quedarnos sin poder recibir llamadas o acceder a nuestro billete de tren o avión electrónico.

Para solventarlo, nada como usar una power bank de gran capacidad, y esta de Smileader por 51,99 euros en Amazon (con cupón) es ideal. Viene con carga rápida y gracias a sus 50.000 mAh permite cargar nuestros dispositivos varias veces.

Auriculares traductores Timekettle

Con un PVP de 349,99 euros en Amazon, pero ahora rebajados a sólo 279,99 euros gracias a su cupón disponible de 70 euros, estamos ante unos auriculares de lo más peculiares: permiten la traducción de idioma instantánea mediante la inteligencia artificial, resultando perfectos si salimos al extranjero y no dominamos la lengua local.

Los WT2 Edge de Timekettle hacen uso de la red WiFi o datos móviles disponibles en cada momento para, a través de nuestro smartphone, ofrecernos una traducción en tiempo real. Y lo hace de forma bidireccional y con una latencia mínima que no entorpezca la comunicación.

Adaptador universal toma de corriente

Otro must have cuando vamos al extranjero es un buen adaptador universal de enchufes que nos permita seguir usando los cargadores de nuestros dispositivos allá donde nos encontremos. Porque, como bien sabemos, no todos los países usan el mismo tipo de toma de corriente de pared.

Pero por sólo 12,69 euros tenemos este adaptador de la marca Amoner en Amazon. Un precio realmente bajo para lo que ofrece un gadget como este. El cual, además, cuenta con casi 27.000 valoraciones positivas en Amazon. Incluye, entre otros, compatibilidad para la UE, Reino Unido, EE.UU., Irlanda, Japón, Canadá y muchos más.

Mochila de viaje

Tanto si tenemos que coger un avión como si no, una buena mochila con compartimentos, de un tamaño suficiente pero sin que tampoco penalice llevarla todo el día a cuestas es imprescindible para transportar todo lo que necesitamos en cada momento. En este sentido, esta súper bien valorada por los usuarios de Amazon se queda en sólo 29,95 euros aplicando el cupón disponible en este momento.

Nada mal para tratarse de un modelo en color negro muy discreto y que combina bien con todo. Pero, sobre todo, porque gracias a sus dimensiones de 40 x 20 x 25 centímetros, es perfecta para no tener que facturar en el avión.

Conversor de cables 3 en 1

Finalmente, para no tener que cargar con varios cargadores y cables para nuestra videoconsola portátil, smartphone Android o Apple, tablet, cámara de acción y mil dispositivos que nos suelen acompañar en los viajes, nada como usar un conversor de cables. Como este 3 en 1 que sólo cuesta 5,99 euros en Amazon: un preciazo para todo lo que ofrece.

El cual tiene, en un extremo, un puerto USB tipo A que va en el cargador de pared o una power bank, mientras que en el otro extremo se divide en tres tipos de clavijas: una USB tipo C, un Lightning para iPhone y iPad, e incluso un micro USB para dispositivos más antiguos.

