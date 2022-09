Chollazo: este Chromebook es el portátil más vendido y sólo hoy puedes hacerte con él por 169 euros

El portátil más vendido en Amazon en estos momentos es un Chromebook. Concretamente este Acer Chromebook 314 CB314-2H. Y hay un motivo para ello: puedes hacerte con un ordenador perfecto para esos trabajos de clase y para ofimática por un ridículo precio de 169 euros con envío gratis.

Acer Chromebook 314 CB314-2H - Ordenador Portátil 14" Full HD (MTK MT8183, 4GB RAM, 64GB eMMc, ARM Mali-G72 MP3, Sistema operativo Chrome) Color Plata - Teclado Qwerty Español Hoy en Amazon por 169,00€

Comprar el Acer Chromebook 314 CB314-2H al mejor precio

Con un precio habitual de 319 euros, este portátil es una verdadera ganga cuyo precio cae en 150 euros nada menos, hasta los 169 euros actuales. Además, en dicho precio se incluye el envío gratuito y rápido, en un sólo día para usuarios Prime.

Evidentemente, por este precio no hablamos de un modelo potente, pero sí suficiente para tareas como la ofimática, la navegación web o la gestión del correo electrónico, siendo por tanto un equipo ideal para llevar a clase y tomar apuntes o redactar trabajos y preparar presentaciones. Ojo eso sí que no es un equipo con Windows, sino que usa Chrome OS com sistema operativo.

Por lo demás, este Acer Chromebook 314 CB314-2H es un portátil con pantalla de 14 pulgadas con resolución Ful HD que tiene unas dimensiones bastante ajustadas y un peso contenido, de sólo 1,43 Kg.

Viene equipado con un procesador MT8183 de MediaTek, más de tablet que de portátil, con gráficos Mali-G72 de ARM, junto 4 GB de memoria RAM y un disco duro de tipo eMMC con 64 GB de capacidad.

Para redondear, cuenta con WiFi y Bluetooth, un par de puertos USB-C además de un puerto USB 3.0 de Tipo A.

Si prefieres los procesadores Intel, tienes este otro ChromeBook con una cofiguración equivalente y similar al mismo precio en PcComponentes.

Más ofertas

