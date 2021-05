Celebra el día de Star Wars con el muñeco Baby Yoda rebajadísimo a 18 euros y 'May the Force be with you' con estas ofertas

Hoy cuatro de mayo es el día de Star Wars. Y es que la traducción al inglés de la que es su frase más popular no deja lugar a dudas: "May the force be with you" (o sea, may the 4th be with you), tenía que ser el 4 de mayo. Tanto si pensabas celebrarlo como si no, pero eres fan de la franquicia, aquí encontrarás algunas de las mejores ofertas de Star Wars de hoy. Y que la fuerza te acompañe.

Se encuentra en estos momentos entre los más vendidos de Amazon y no es para menos, porque la figura articulada de 16,5 cm de Hasbro de Baby Yoda de 'The Mandalorian' baja desde los 24 hasta los 18 euros.

El Mandaloriano y el Niño es un set de piezas LEGO que habitualmente cuesta 20 euros, pero que hoy puedes conseguir por 15,99 euros en El Corte Inglés. Con 295 piezas, especial atención a las orejas ajustables y el cochecito flotante del Niño.

Naves hay muchas en Star Wars, pero ninguna tan icónica y característica como el Halcón Milenario (modelo 75192) , una bestialidad de réplica en miniatura de más de 7.500 piezas que normalmente cuesta 799 euros, pero en El Corte Inglés está rebajado un 20%, o lo que es lo mismo: 639 euros. Rebajón considerable con potencial para enamorar a fans. Con 4 minifiguras de la tripulación clásica (Han Solo, Chewbacca, princesa Leia y C-3PO) más Han Solo mayor, Rey, Finn droide BB-8, 2 Porgs para construir y un Mynock para construir.

El casco electrónico de Darth Vader E0328EU4 también baja 20 euros hasta los 94 euros en Amazon. Para niños y no tan niños, este casco esta hecho de plástico, con acabados cuidados, fácil montaje y con sonidos característicos de este personaje.

Otro casco para disfrutar construyendo y decorando posteriormente cualquier espacio es el Casco de Soldado Explorador, que baja de 50 a 39 euros en El Corte Inglés (en Amazon agotado). 471 piezas para montar este casco de coleccionistas de 18 cm de altura, 11 cm de anchura y 12 cm de profundidad

Baja desde los 30 euros la nave Interceptor Jedi de Anakin de LEGO (ahora por 25 euros en Amazon y El Corte Inglés), un set de 248 piezas que incluye una minifigura LEGO de Anakin Skywalker y una figura LEGO del droide R2-D2 para interpretar las escenas de 'Star Wars: La Venganza de los Sith' y 'Star Wars: Las Guerras Clon'.

Buen momento para repasar el casi medio siglo que Star Wars lleva con nosotros y para ello qué mejor que empezar por el principio con la obra de Paul Duncan 'Los Archivos De Star Wars. 1977-1983', en la edición tapa dura del 40 aniversario.

Hazte con la última entrega de la saga con rebaja: el Blu-ray de 'Star Wars: El Ascenso de Skywalker' por 14 euros en Amazon. Para algunos, la peor película de todas

