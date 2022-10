Cazando Gangas en móviles, tablets y accesorios: Nothing Phone (1) a precio mínimo, la nueva tablet barata de Xiaomi de oferta y más

Último Cazando Gangas de este octubre, nos encaminamos al Black Friday 2022 no sin antes pasar por el 11 del 11, también conocido como el Día de los Solteros. ¿Esperar o no esperar? Pues la verdad es que con el Gran Renove de MediaMarkt o la Huawei Crazy Week quizás no merezca la pena. Si buscas chollos en teléfonos, descuentazos en tablets o wearables a precio de derribo, aquí los vas a encontrar: estas son las mejores ofertas en teléfonos, smartwatch y accesorios de la semana que todavía puedes comprar.

Móviles

Uno de los teléfonos con más personalidad del momento, el Nothing Phone (1) de 256GB por 449 euros en MediaMarkt y en Amazon, descuento de 50 euros. Mucho más que diseño transparente y unos LEDs, el Nothing Phone (1) destacó en nuestro análisis por una cámara principal más que notable y la ROM Nothing OS.

realme GT Neo 3 8/256GB con 120 euros de descuento en Amazon, ahora por 479 euros. Súper interesante en calidad precio este realme GT Neo 3 con carga rápida a 80W, pantalla de OLED de 6,7 pulgadas FullHD+ con tasa de refresco de 120 Hz, procesador Dimensity 8100, cámara trasera triple con sensor principal de 50 Mp entre sus bazas

Vuelta por la puerta grande a Europa con los servicios de Google y ofertón por tiempo limitado en la web oficial: Honor 50 5G 8/256GB + pulsera Honor Band 6 a 429 euros. En nuestro análisis del Honor 50 destacamos la buena experiencia con la pantalla (una OLED de 6,57" a 120Hz), un procesador que puede con todo y la carga rápida a 66W. Con cámara cuádruple con sensor principal de 108MP

Smartwatch

El moderno y lujoso reloj Huawei Watch GT3 Pro de 46 mm a 269 euros en el Gran Renove de MediaMarkt. Esta versión del Huawei Watch GT 3 Pro tiene caja de titanio con esfera de zafiro. Con una pantalla táctil AMOLED de 1,43 pulgadas, con geoposicionamiento mediante GPS, GLONASS y Beidou, sensor de frecuencia cardíaca integrado, sensor de temperatura, barómetro y lo más destacable, una autonomía de hasta dos semanas.

Ahórrate 60 euros en lo último para la muñeca de Samsung, el Samsung Galaxy Watch5 con Bluetooth de 44 mm por 269 euros en Amazon y en la web oficial. En nuestro análisis del Samsung Galaxy Watch5 nos gustó su completa propuesta para la salud, su cuidado diseño con excelentes materiales y la calidad de su pantalla.

Tablets

100 euros menos en la Samsung Galaxy TAB S8, a 649 euros en MediaMarkt disponible en tres colores y en Mielectro. Una ambiciosa tablet todoterreno con S-Pen incluido. Entre sus bazas, una pantalla LTPS de 11 pulgadas con alta tasa de refresco de 120 Hz, potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 junto a 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, con batería es de 8.000 mAh con carga rápida de hasta 45W, doble cámara trasera de 13 + 6 MP y frontal de 12 MP gran angular para buenas videollamadas, con cuatro altavoces estéreo AKG con sonido Dolby Atmos.

Xiaomi tiene nueva tablet y ahora puedes conseguirla en Amazon por 60 euros menos: Xiaomi Redmi Pad de 4/128GB por 269 euros. La Redmi Pad es una tablet para toda la familia con un diseño casi sin bordes, pantalla LCD de 10,61 pulgadas a 90 Hz con resolución 1.200x2.000p y cuatro altavoces con soporte para Dolby Atmos, procesador Helio G90, gran batería de 8.000 mAh con carga rápida a 18W.

Auriculares

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite a 17 euros en PcComponentes, 40% de descuento respecto a su PVP. Baratísimos estos auriculares TWS con Bluetooth 5.2 y tecnología de cancelación de ruido. Su autonomía con la caja ronda las 18 horas

Sony LinkBuds S a 129 euros en Amazon y en MediaMarkt, bajan desde los 200 euros estos auriculares verdaderamente inalámbricos ligeros y cómodos que disponen de tecnología de cancelación de ruido, sonido Hi-Res y hasta 20 horas de autonomía con el estuche

Accesorios

AAnker Nano 3 a 22,5 euros en Amazon con cupón, un minicargador compacto y rápido con puerto USB C con PIQ 3.0 a 30W. Se incluye el adaptador, no el cable, ideal para tu teléfono y para llevar de viaje por sus reducidas dimensiones

