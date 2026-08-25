Carrefour deja a precio de outlet esta enorme tele QLED Xiaomi de 75 pulgadas con Google TV y compatible con AirPlay

Dar el salto a una tele de gran diagonal ya no exige hacer un desembolso desorbitado de cuatro cifras. Ahora, Carrefour ha rebajado de forma drástica la smart TV Xiaomi TV A Pro 2025 de 75 pulgadas, dejándola por solo 549 euros frente a los 799 euros que suele costar habitualmente.

Una tele buena, bonita y barata

El gran atractivo de esta Xiaomi TV A Pro 2025 radica en su panel QLED 4K UHD de 75 pulgadas. Al apoyarse en la tecnología de puntos cuánticos (Quantum Dot), alcanza una cobertura de color del 92%, ofreciendo tonos más saturados, mejor contraste y un nivel de brillo superior al de los paneles LED convencionales.

En la parte de software, integra Google TV como sistema operativo. Esto implica una interfaz fluida organizada por recomendaciones de contenido y acceso nativo a todas las plataformas de streaming principales.

Además, incluye el asistente de voz Google Assistant, el cual podrás utilizar a través de su mando Bluetooth de 360º y también incorpora compatibilidad con Chromecast e integración con AirPlay de Apple y Miracast, para que puedas enviar contenido fácilmente desde cualquier móvil Android o iPhone sin complicaciones.

Soporta formatos como HDR10+ y HLG (en el apartado de imagen) y Dolby Audio y DTS Virtual:X (en el apartado de audio). En lo que a conectividad se refiere, viene con WiFi de doble banda, Bluetooth 5.0, tres puertos HDMI (uno de ellos con eARC para barras de sonido), dos puertos USB 2.0, salida óptica de audio y puerto Ethernet.

⚡ EN RESUMEN: oferta para xiaomi tv a pro 2025 de 75 pulgadas ✅ LO MEJOR Diagonal gigantesca a precio mínimo: encontrar 75 pulgadas en panel QLED rondando los 500 euros es algo muy poco frecuente.

encontrar 75 pulgadas en panel QLED rondando los 500 euros es algo muy poco frecuente. Ecosistema multimedia top: Google TV junto al soporte para Chromecast y AirPlay garantiza una compatibilidad total con cualquier smartphone o servicio. ❌ LO PEOR Tasa de refresco limitada a 60 Hz... Sin panel de 120 Hz ni conectividad HDMI 2.1 completa, no es el monitor ideal para sacar el máximo partido a PS5 o Xbox Series X en gaming competitivo.

Sin panel de 120 Hz ni conectividad HDMI 2.1 completa, no es el monitor ideal para sacar el máximo partido a PS5 o Xbox Series X en gaming competitivo. Almacenamiento justo (8 GB)... La memoria interna puede quedarse justa si instalas demasiadas aplicaciones pesadas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas montar un cine en casa o equipar un salón amplio con una pantalla gigante gastando lo mínimo indispensable. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón muy reducido donde la distancia de visionado sea menor a 2,5 metros, ya que sus 190 cm de diagonal requieren cierto espacio.

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Imágenes | Webedia y Xiaomi

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