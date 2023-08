La cafetera de cápsulas más vendida de Amazon es esta De'Longhi que ofrece espressos de forma rápida y sencilla

Aquellos cafeteros que den prioridad a obtener su bebida por las mañanas de la forma más rápida, sencilla y limpia posible tienen la opción de hacerse con una cafetera de cápsulas. Si bien no son las más indicadas para los más puristas del café, los usuarios que simplemente necesiten varias dosis diarias de cafeína con un sabor aceptable tienen en ellas un salvavidas. Esta De'Longhi Inissia de Nespresso es la cafetera de cápsulas más vendida de Amazon y tiene un precio de 69 euros.

Con un precio habitual en Amazon de 88,99 euros, esta De'Longhi Inissia de Nespresso ahora cuesta 20 euros menos, 69 euros. El envío es gratis y rápido para usuarios Prime o aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Con casi 35,400 valoraciones, una media de 4,4 estrellas y siendo oficialmente la cafetera más vendida de Amazon, esta Inissia de De'Longhi es todo un clásico ya entre las cafeteras de cápsulas.

Cuenta con recogecápsulas extraíble, bandeja antigoteo también extraíble y un depósito de agua de 0,7 litros. Ofrece dos tamaños distintos de café, ambos personalizables dejando pulsado el botón de espresso o lungo el tiempo que deseemos que salga café.

Dispone de 19 bares de presión y una potencia de 1.260 W. Su sistema Thermoblock ofrece espressos en menos de un minuto, calentando solo el agua necesaria en 25 segundos. También cuenta con modo ahorro de energía, por lo que no tendrás que apagarla cada vez que sirvas un café, ya que lo hace sola al llevar unos minutos inactiva.

Como ya desarrollamos en nuestra guía de las mejores cafeteras del mercado y sus distintos tipos, las cafeteras de cápsulas se centran en el usuario que busca inmediatez a la hora de obtener su café. El sabor de este tipo de máquinas se puede ser insuficiente para los consumidores con un mayor nivel de exigencia con el café.

Mejor valoración positiva

Si necesitas hacer café con rapidez... por P de Paco

Si necesitas hacer café con rapidez, esta (o una similar) es tu cafetera.



Si la quieres comparar con las cafeteras clásicas (italianas), que se calientan al fuego de la cocina, o las de goteo, las cafeteras de cápsulas presentan muchas ventajas:

- Más fáciles de usar (introducir la cápsula y pulsar un botón)

- Más rápidas (café listo para tomar en menos de dos minutos)

- Limpieza más sencilla (tirar la cápsula a la basura y lista para un nuevo uso), sin hacer gasto de agua ni lavavajillas.

- No se desperdicia café (dosis individuales)

- Más variedad de sabores (incluso hay cápsulas de té y de cacao)



Y los puntos en contra:

- Las cápsulas son dífíclies de reciclar (en las tiendas Nespresso hay puntos de recogida, pero no pueden ir al contenedor amarillo). Dicen que los posos de la preparación del café sirven como abono casero para las plantas acidófilas (rosales, azaleas, hortensias o arándanos, p.ej.).

- Elaboración invariable (siempre misma cantidad de agua y de café)

- Más ruidosas

- Algo más voluminosas (pero menos que las express, de brazo)



Si la quieres comparar con otras cafeteras de cápsulas, las diferencias son mínimas. Ya casi es cuestión de manías personales el decantarse por una Nespresso, una Dolce Gusto o una Tassimo. Entre las Nespresso, la Inissia es el modelo de acceso, el más popular y más práctico. Las diferencias entre DELONGHI y KRUPS Inissia son prácticamente inexistentes (ambas marcas fabrican con la licencia de Nespresso), salvo por las oscilaciones de precio. Yo he comprado la DeLonghi por 69 €, aunque sé que en varias ocasiones ha estado a la venta en Amazon por menos de 60 €.

Mejor valoración con objeciones

Muy buena pero solo dura dos años de Masha Lloyd

Termina saliendo agua y no se puede reparar pero hace un café muy bueno y la promoción de cápsulas con Amazon es genial porque son originales y salen muy baratas.

