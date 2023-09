Si buscas un altavoz Bluetooth potente y resistente al agua, este de LG alcanza su precio más bajo en Amazon

Van quedando menos días de verano, por eso hay que aprovecharlos más que nunca. Si en toda la época estival no te ha convencido ningún altavoz de los que has encontrado para escuchar música en la piscina o en la playa, este altavoz Bluetooth LG XBOOM Go XG5QBK tiene un precio de 58,65 euros. Y ya no sólo para verano, sino que te puede servir para más situaciones.

Comprar el altavoz Bluetooth LG XBOOM Go XG5QBK al mejor precio

Con un precio inicial de 129 euros, ha ido bajando de precio hasta colocarse en los 58,65 euros. Recuerda que si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis.

En menor escala, comparte características similares al XBOOM XG7 analizado en Xataka, con un formato cilíndrico que da cabida a un altavoz de mayor tamaño y que alcanza una potencia de 20 W. Además, añade la función Sound Boost para ampliar el campo de sonido. También incluye una iluminación que se puede cambiar desde la app XBOOM.

Este altavoz Bluetooth es impermeable por integrar la protección IP67 para dejar de preocuparte por las salpicaduras e incluso sumergirlo en el agua, además de conectarse al móvil a través de Bluetooth 5.1. En cuanto a la batería, promete una duración aproximada de 18 horas.

Imágenes | LG

