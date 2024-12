Las buenas ofertas no terminaron en el Black Friday. MediaMarkt lanza una nueva oleada de descuentos antes de Navidad

Sí, el Black Friday ha terminado, pero eso no significa que las tiendas no se hayan puesto las pilas lanzando ofertas a la altura de la gran campaña. Y MediaMarkt no ha querido perderse este mismo momento, un momento importante porque nos encontramos en una época crucial: ahora es cuando podemos comprar los regalos para que lleguen antes de Noche Buena.

Sobre todo en Amazon, durante el Black Friday pudimos ver un buen número de ofertas en todo lo relacionado a los dispositivos Echo, pero todavía podemos encontrar alguna que otra oferta en, al menos, MediaMarkt. La tienda tiene rebajado un pack que incluye dos Echo Dot de 5ª generación y dos enchufes inteligentes de la marca WiZ, todo ello por sólo 53,98 euros en lugar de 165,96 euros.

Pack 2 Echo Dot 5ª generación + 2 enchufes inteligentes PVP en MediaMarkt — 53,98 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

PS5 Slim digital

Durante estas semanas también hemos visto bastantes descuentos en todo lo relacionado a la PlayStation 5, y por supuesto las ofertas no se han acabado: ahora podemos llevarnos una PS5 Slim digital con dos mandos por sólo 434 euros. Se trata de la consola que no incluye lector de discos, pero que se puede comprar por separado para jugar a videojuegos físicos.

PS5 Slim digital con dos mandos Dualsense Hoy en Amazon — 434,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

TP-Link Tapo TC70

Cada vez son más aquellas personas que deciden colocar una cámara de seguridad en casa: ya sea por viajes o para vigilar a nuestras mascotas. Afortunadamente, estos dispositivos no suelen ser caros, sobre todo si aprovechamos que están de oferta, como es el caso del TP-Link Tapo TC70 con visión nocturna y seguimiento de movimiento que ahora ha bajado de precio en MediaMarkt hasta los 23,99 euros.

Philips One Blade Pro

En las tiendas podemos encontrar una enorme cantidad de maquinillas para cortar la barba o el pelo del cuerpo, pero pocas son tan interesantes como la Philips One Blade Pro. Ahora está rebajada en MediaMarkt por 89,99 euros y destaca principalmente porque las cuchillas son de punta redonda, lo que impide que podamos cortarnos mientras nos afeitamos o nos depilamos el cuerpo. Además, este modelo viene con base de cargas, un estuche de viaje y con accesorios.

Samsung TQ75Q68DAUXXC

Cada vez son mejores los descuentos que vemos en televisores de pantallas bastante generosas. Si estás buscando un buen televisor, que ofrezca una muy buena calidad de pantalla y que además sea grande, este modelo QLED de Samsung monta un panel de 75 pulgadas y ahora está de oferta en MediaMarkt por 799 euros.

Samsung TQ75Q68DAUXXC PVP en MediaMarkt — 799,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imágenes | Compradicción (cabecera), Amazon, PlayStation, TP-Link, Philips, Samsung

