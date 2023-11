El Black Friday también llega a Miravia: comprar una freidora de aire de Xiaomi allí es la ganga perfecta para los cocinillas

Si le tienes echado el ojo a la freidora de aire conectada de Xiaomi y llevas tiempo esperando un buen precio para hacerte con ella, Miravia tiene lo que buscas: la Smart Air Fryer Pro allí sólo cuesta 68,99 euros con envío gratuito, e incluso te puede salir por menos.

Comprar la Xiaomi Smart Air Fryer Pro al mejor precio

Aunque su precio oficial está en los 129,99 euros, este Blackl Fridya la podemos encontrar en varios sitios en torno a los 80 euros. En Miravia la tenemos a uno oferta incluso mejor, por 68,99 euros con el envío desde España incluido. La vende la tienda Art Online que tiene además valoraciones positivas de 4,8 sobre 5. Podemos además optara a un descuento extra si es nuestro primer pedido desde la app, con lo que nos la podemos llevar por 10 euros menos.

La Mi Smart Airfryer de Xiaomi es un modelo interesante para aquellos que viven solos o en pareja, sobre todo, y en esta variante Pro va un poco más allá, con un tamaño intermedio de 4 litros que no llega a ser tan voluminosa como las mayores, ni tan pequeña como las de 2,5 o 3 litros, pero sin renunciar a todas las ventajas de las freidoras de aire. Además, este modelo cuenta con la ventana transparente en su cestillo, para ver en todo momento como va nuestro plato.

Aunque su capacidad está indicada (al menos según Xiaomi) para unas 5 personas, en nuestra opinión, este modelo es adecuado para hogares con 2 ó 3 personas.

Por otra parte, esta freidora de aire ofrece una potencia de 1600 W y permite cocinar a temperaturas entre los 40 y los 200ºC.

Como en otros modelos de la marca, además del control mediante su pantalla OLED (con información de temperatura y modo de uso), y su dial, ofrece conectividad WiFi, con la que, junto con la app para iOS o Android, podremos controlarla desde el móvil o mediante nuestra voz.

