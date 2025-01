Baratos pero sin renunciar a calidad: estos auriculares Nothing son el accesorio ideal para escuchar música

Cada vez resulta más difícil decidirse por unos auriculares, ya que hay un sinfín de modelos en el mercado. Si estás pensando comprarte unos pero sin gastar demasiado, estos CMF by Nothing Buds son una opción ideal. Ahora, además, los puedes conseguir rebajados en Amazon, por 29 euros, frente a los 39 euros que suelen costar.

CMF by Nothing Buds - Auriculares inalámbricos Hoy en Amazon — 29,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Unos auriculares con un diseño exclusivo y muy baratos

Estos auriculares inalámbricos CMF by Nothing Buds cuentan con una profundidad de 42 dB y un ancho de banda de hasta 2.900 Hz, por lo que bloquean el ruido no necesario. Tienen un micrófono HD externo que detecta el ruido ambiental y también se acompaña de un procesador interno.

Incorporan, asimismo, un modo Transparencia y cuentan con tecnología Ultra Bass 2.0, por lo que podrás disfrutar de un sonido real y ajustado. Para llamadas, resultan ideales, gracias a los cuatro micrófonos HD que integran y la tecnología de voz clara.

Su batería es otra de sus grandes bazas, ya que brinda una autonomía de hasta ocho horas con una sola carga, aunque se puede ampliar hasta las 35,5 horas mediante el estuche de carga. Por último, destacar que desde la app Nothing X puedes sacarle al máximo partido, ajustando todas sus funcionalidades.

