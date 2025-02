Autonomía de 140 horas, botones configurables y orientado para jugadores exigentes. Este ratón gaming de Logitech es una ganga

Muchas veces priorizamos tener un buen ordenador y dejamos a un lado (al menos parcialmente) la calidad de los periféricos porque, seamos claros, los que tienen la denominación "gaming" suelen ser más caros... Pero no siempre. Si buscas un buen ratón gaming, pero que no tenga un precio elevadísimo, el Logitech G903 LIGHTSPEED ha bajado de los 169 euros hasta los 89,99 euros en lo que es una de sus mejores ofertas en Amazon hasta la fecha.

Un ratón gaming para usuarios exigentes

El Logitech G903 es un ratón gaming todoterreno que está orientado a jugadores exigentes que buscan tanto buena calidad como una buena experiencia en cualquier juego. Es muy ligero, cuenta con el sensor HERO 25K y su diseño es ambidiestro, por lo que se puede utilizar perfectamente tanto con la mano derecha como con la izquierda.

La denominación G903 LIGHTSPEED del ratón Logitech implica dos cosas: la primera, G903, que pertenece a la línea de accesorios gaming compatibles con el software Logitech G HUB —lo que permite personalizar casi por completo los botones y funcionalidades—; la segunda, LIGHTSPEED, que se trata de un ratón inalámbrico con dicha tecnología, y en este caso ofrece una autonomía de 140 horas y soporta carga inalámbrica.

En lo personal, llevo ya un tiempo utilizando el ratón Logitech G502 (por cable) para trabajar y para jugar y no puedo estar más contento: es de los mejores ratones que he tenido hasta la fecha. Por el precio de su hermano mayor no me lo pensaba dos veces, daría el salto al G902 LIGHTSPEED tanto por lo que puede ofrecer por sí mismo como por lo bien que funciona el software de Logitech para periféricos gaming.

