El anuncio de los GOTY es el momento perfecto para aprovechar los mejores chollos en videojuegos

Ya hemos podido conocer cuáles son los nominados de The Game Awards que optarán al premio como mejor juego del año (GOTY - Game of the year). Es por ello que muchas de las principales tiendas han querido aprovechar el anuncio para dejar más baratos algunos de los mejores videojuegos de los últimos años, con algunos incluso de este mismo año. Y estas son las siete mejores ofertas que podemos encontrar actualmente.

PlayStation 5 + 'Marvel's Spider-Man 2'

Uno de los mejores descuentos lo tenemos en el pack de la consola PlayStation 5 en su versión con lector y el reciente videojuego de 'Marvel's Spider-Man 2', uno de los nominados al Mejor juego del año. El precio recomendado del pack con la consola y el videojuego es de 619,99 euros, pero con la actual oferta y el descuento de 120,99 euros, se queda finalmente por sólo 499 euros .

' Marvel's Spider-Man 2 ' es la continuación directa de ' Marvel's Spider-Man: Miles Morales ' , en la que el dúo de superhéroes vuelven a hacer frente a una amenaza dividida en varios frentes, con villanos a la altura de Kraven y Venom, y un sistema de combate y balanceo mejorado con respecto a entregas anteriores, además de un escenario más amplio de lo que vimos en los anteriores videojuegos.

'Starfield'

Durante años, hemos tenido una gran expectación por el resultado de 'Starfield', el videojuego exclusivo para las consolas de Xbox Series. Después de muy pocos meses desde su lanzamiento, ya lo podemos encontrar con un buen descuento de 18,95 euros, pasando así de un precio anterior de 69,99 euros a un precio actual de 51,04 euros .

' Starfield ' es el último videojuego desarrollado por Bethesda (creadores de ' Elder Scrolls V: Skyrim ' ), cuyo componente de rol se sirve de la ciencia ficción para abordar la exploración por diferentes planetas en una historia épica en la que debemos desentrañar el mayor misterio de la humanidad.

'God of War: Ragnarok'

El que fue nominado al premio GOTY en 2022 también ha aprovechado para bajar de precio: 'God of War: Ragnarok'. La última entrega de la saga de videojuegos protagonizada por Kratos en tierras nórdicas tenía un precio anterior en Amazon de 54,99 euros, pero con el actual descuento de 15,09 euros podemos comprarlo en su versión de PlayStation 4 por 39,90 euros .

' God of War: Ragnarok ' es la continuación de la primera entrega que aborda la mitología nórdica en una cruzada por acabar con dioses tan reconocibles como Baldur, Odin e incluso el mismísimo Thor. Acompañado por su hijo Atreus, Kratos vuelve a visitar los diferentes reinos ante la inminente llegada del Ragnarok.

Además de la edición estándar de 'God of Wark Ragnarok', también podemos encontrar de oferta la edición coleccionista ( 184,90 euros ), que incluye hasta una réplica del martillo de Thor, y la primera entrega, 'God of War' ( 9,99 euros ), que introduce al personaje en la mitología nórdica.

'Resident Evil 4 Remake'

La saga Resident Evil nos ha acompañado desde 1996 a lo largo de numerosas entregas, con videojuegos que son considerados a día de hoy como obras de culto. 'Resident Evil 4 Remake' es también uno de los claros candidatos a optar el premio del Mejor videojuego del año, y después de unos meses desde su lanzamiento lo podemos encontrar con un descuento de 28 euros, pasando así de su precio recomendado de 64,99 euros al precio actual de 36,99 euros .

' Resident Evil 4 Remake ' es la última entrega lanzada por la desarrolladora Capcom que implementa mejoras notables con respecto al videojuego original. La historia sitúa a Leon S. Kennedy en un pequeño pueblo rural de España, y como en entregas anteriores, deberá hacer frente a Umbrella Corporation y, por extensión, a un buen número de zombies.

'Horizon Forbidden West - Edición especial'

En 2017, Guerrilla Games nos sorprendió con 'Horizon Zero Dawn', una nueva IP en la que nos encontrábamos en un mundo distópico dominado por máquinas que presentaban un diseño estrechamente relacionado con los dinosaurios. Su segunda entrega, 'Horizon Forbidden West', también consiguió sorprender con sus numerosas mejoras y añadidos, y ahora podemos encontrarla rebajada en su edición especial, pasando de su precio recomendado de 89,99 euros al precio actual de 49,99 euros , por lo que nos estaríamos ahorrando 40 euros.

' Horizon Forbidden West ' se desarrolla seis meses después de la primera entrega, poniendo nuevamente el foco en Aloy. En esta ocasión, la protagonista tiene que volver a hacer frente a una amenaza para evitar el fin del mundo tal y como ella lo conoce, explorando una mayor extensión del terreno y con notables mejoras en su sistema de combate.

'Gran Turismo 7'

Para los amantes de los videojuegos de conducción, tanto 2022 como 2023 han sido buenos años con el lanzamiento de 'Gran Turismo 7' y el estreno de la película sobre la saga de videojuegos . Es este mismo videojuego el que podemos encontrar actualmente de oferta con un descuento que lo deja a mitad de precio. En este sentido, ahora podemos aprovechar para comprar su versión de PlayStation 5 por 39,90 euros en lugar de 79,99 euros.

La saga Gran Turismo ha ido innovando tanto en calidad gráfica como en el sistema de conducción a lo largo de sus numerosas entregas, convirtiéndose a día de hoy —con su séptimo videojuego— como uno de los mejores simuladores de conducción.

'Death Stranding - Director's Cut'

Hideo Kojima es uno de los creativos más conocidos en la industria del videojuego, cuyas obras han sido celebradas por los jugadores. El que fue creador de 'Metal Gear Solid', lanzó en 2022 una versión más completa de su última entrega: 'Death Stranding'. Esta última edición la podemos encontrar rebajada en Amazon, cuyo precio recomendado de 49,99 euros ha caído hasta los 19,99 euros , por lo que nos estaríamos ahorrando 30 euros.

' Death Stranding Director's Cut ' es un videojuego complejo, cuyo recorrido por unos Estados Unidos devastados será su principal exponente. Para ello, debemos cargar con el equipo y explorar diferentes zonas llenas de peligro mientras resolvemos el misterio que lleva asolando a ese mundo distópico durante años. Además, esta edición incluye algunos añadidos interesantes para PlayStation 5, como es el caso de resolución 4K y compatibilidad con los controles hápticos del DualSense.

Más ofertas

