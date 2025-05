Amazon tiene de oferta un ventilador de pie que no incluye aspas. Tiene temporizador y viene con mando a distancia

Hace unas semanas llegó el calor a mi ciudad, por lo que he ido barajando distintas opciones para comprar un ventilador de pie o de torre. De entre todas ellas, hay uno que me ha llamado especialmente la atención tanto por su diseño como por su funcionalidad y, sobre todo, por el precio. Se trata del ProBreeze, que está de oferta en Amazon por 111,99 euros.

Un ventilador sin aspas que se puede comprar también con WiFi

El ventilador de pie Pro Breeze es bastante completo, pero si buscamos un pequeño pero muy útil extra, por 119,99 euros podemos encontrar el mismo modelo, pero con WiFi. De esta forma, desde un smartphone se puede controlar la temperatura o el temporizador muy cómodamente. Y la diferencia de precio es bastante pequeña.

Con todo ello, ambos modelos (con y sin WiFi) tienen un diseño de lo más particular. No se trata de un ventilador tradicional, ya que no incluye aspas. En cambio, incorpora la tecnología de enfriamiento Air Stream, que según menciona la marca proporciona aire frío por toda la habitación.

El ventilador viene con seis ajustes de velocidad y cinco modos de funcionamiento (estándar, noche, natural, auto y max). Incluye un modo inteligente para que la velocidad se adapte a la temperatura ambiente de la habitación. Además, ambos modelos disponen de temporizador y vienen con sus respectivos mandos a distancia para poder controlar todas sus funciones de forma cómoda.

