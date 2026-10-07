Amazon tiene hoy este enorme televisor de 75 pulgadas para salones grandes por menos de 500 euros

Encontrar un televisor grande con un precio asequible hace años era impensable. La realidad ha cambiado drásticamente, especialmente cuando llegan eventos como la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon. Si estás buscando un televisor de 75 pulgadas y no quieres gastar demasiado, este TCL te puede encajar perfectamente: está rebajado hasta los 499 euros, pero solo durante el día de hoy.

TCL 75V6D Televisor 75 Pulgadas 4K UHD Smart TV, Fire TV, Alexa Integrado, Dolby Vision & Atmos, Game Master, HDR10+, Control por Voz Amazon — 499,00 € Acaba en 8 h 22 min El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con 75 pulgadas y el mismo sistema operativo de los Fire TV

Hemos visto este televisor entre los 600 y los 500 euros en alguna ocasión, pero no tan rebajado como hasta hoy. Hay que recordar que, para aprovechar esta y otras ofertas de esta promo de Amazon, es necesario que seamos miembros de Amazon Prime. Si no lo eres, basta con que aproveches la prueba gratis de 30 euros que hay disponible.

¿Qué ofrece este televisor TCL 75V6D? Más allá de tener una diagonal generosa, como hemos dicho más arriba, se trata de un modelo con resolución 4K y compatible con HDR 10+. Además, ofrece buenos ángulos de visión, algo importante si tenemos en cuenta que, al ser un televisor grande, es muy probable que una o varias personas acaben viéndola de forma escorada.

Otro punto interesante del mismo es que cuenta con sistema operativo Fire OS, el mismo que utilizan los dispositivos de Amazon. Este ofrece una experiencia muy intuitiva y fácil de usar, siendo compatible además con todas las apps más populares como Netflix o Disney+. Es cierto que no ofrece la calidad de imagen de otro tipo de tecnología como Mini LED u OLED, pero es una gran opción si tu prioridad es tener un televisor grande sin gastar mucho.

⚡ EN RESUMEN: oferta del TCL 75v6d ✅ LO MEJOR Precio mínimo: Nunca la habíamos visto tan barata, aunque es una oferta que solo estará disponible hasta esta noche.

Nunca la habíamos visto tan barata, aunque es una oferta que solo estará disponible hasta esta noche. Gran diagonal: Tener una tele de 75 pulgadas es ideal si buscas montar un cine en casa. ❌ LO PEOR Se queda en 60 Hz: No tiene tasas de refresco de 120 o 140 Hz, que sería lo ideal si buscas usarla para jugar.

No tiene tasas de refresco de 120 o 140 Hz, que sería lo ideal si buscas usarla para jugar. Su nivel de brillo máximo no es muy alto: No alcanza el nivel de brillo de otras tecnologías (como la Mini LED), por lo que puede sufrir de reflejos molestos en salones muy iluminados. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor enorme y tu prioridad es gastar menos de 500 euros. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu salón tiene mucha luz o prefieres un televisor con otro tipo de tecnología, ya sea Mini LED, OLED o incluso Micro RGB.

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Imágenes | TCL

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