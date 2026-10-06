Amazon estrena su nueva campaña de octubre con un preciazo en el Amazfit Bip 6, un reloj deportivo bueno, bonito y grande

La Fiesta de Ofertas Prime ha llegado con descuentos bastante grandes en la tienda de Amazon. Hay mucho donde elegir, y si buscamos un buen smartwatch deportivo, ahora mismo tenemos el Amazfit Bip 6 por un precio de 62,90 euros, uno de los más bajos que ha tenido hasta la fecha.

Es importante mencionar que se trata de una oferta exclusiva para suscriptores Prime, pero Amazon ofrece una prueba gratuita de 30 días que se puede aprovechar para esta campaña.

Un smartwatch deportivo elegante y con muchas funciones

El Amazfit Bip 6 es un smartwatch que cuenta con bastantes funciones y modos orientados al deporte. Uno de los puntos clave de este modelo es que cuenta con mapas que se pueden descargar de forma gratuita para llevar un mayor control del posicionamiento a la hora de hacer ejercicio en exteriores.

Este reloj es bastante grande al contar con una pantalla de 1,97 pulgadas que ofrece un nivel de brillo para poder verla bien en exteriores y, además, viene con más de 140 modos deportivos que vean desde carreras, ciclismo y natación hasta el modo carrera Hyrox.

Entre otras cosas, el reloj de Amazfit permite realizar y responder llamadas Bluetooth, así como recibir notificaciones. Ofrece resistencia al agua de 5 ATM, se puede acceder a muchas de sus funciones mediante comandos de voz e incorpora una batería que ofrece una autonomía de hasta dos semanas de uso.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Amazfit Bip 6 hoy ✅ LO MEJOR Los mapas : permite descargar mapas gratis.

: permite descargar mapas gratis. Cuenta con más de 140 modos deportivos .

. Su batería ofrece una autonomía de hasta dos semanas. ❌ LO PEOR No tiene NFC. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un smartwatch orientado al deporte que cuente con mapas descargables y un buen surtido de modos deportivos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un reloj más pequeño, ya que este modelo es bastante grande.

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Imágenes | Amazfit

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