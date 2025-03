Ahora mismo no me compraría un Echo Dot. Prefiero otro dispositivo de Amazon que es mucho más completo

Hace ya unos cuantos años compré un Echo Dot de quinta generación, y lo he estado utilizando hasta ahora. Pero... ahora mismo no compraría un Echo Dot: si el presupuesto me lo permite, apostaría antes por un Echo Show 8. Ambos dispositivos han bajado de precio en la Fiesta de Ofertas de Primavera; el Echo Dot ha bajado hasta los 39,99 euros y el Echo Show hasta los 144,99 euros, y yo me quedaría con este último.

Un dispositivo mucho más útil que el Echo Dot

La diferencia de precio entre ambos dispositivos es grande, pero lo cierto es que el Echo Show 8 es bastante más completo y ofrece más funciones. Por un lado, en este dispositivo nos encontramos con una pantalla táctil de ocho pulgadas que puede mostrar información relativa al tiempo, podemos seleccionar una serie de fotografías para que se reproduzcan y más.

Esta pantalla también permite reproducir contenido en streaming de las diferentes plataformas; tales como YouTube, Prime Video o Netflix. Incluso también se puede conectar a una webcam que sea compatible para así poder ver desde el Echo Show todo lo que graba la cámara, algo que puede ser muy útil como vigilabebés.

Por otro lado, en cuanto a las características conjuntas que tienen ambos dispositivos nos encontramos con el asistente de voz Alexa. Podemos crear rutinas, temporizadores, recordatorios y mucho más con tan sólo unos comandos de voz. Además, en ambos dispositivos podemos conectar accesorios externos para controlarlos desde el Echo Show o desde el Echo Dot.

