A precio de outlet en Carrefour esta Smart TV MiniLED de 65 pulgadas Samsung con Tizen y compatible con AirPlay de Apple

Si estás buscando renovar el televisor del salón para dar un salto en calidad de imagen y diagonal sin desembolsar una cifra astronómica, Carrefour tiene una oferta muy interesante durante los "SuperChollos" (hasta el próximo 19 de octubre). Ahora, puedes llevarte la Samsung TU65M73HAU de 65 pulgadas rebajada a 499 euros frente a los 769 euros que costaba antes. Además, el envío es gratuito y si tienes la tarjeta Carrefour Pass puedes financiarla en 10 cuotas de 49,90 euros.

Una tele de 65 pulgadas a precio imbatible

Con un panel de 65 pulgadas, este televisor destaca por incorporar tecnología MiniLED, una característica inusual en este rango de precio. Esta retroiluminación permite controlar las zonas de luz con mayor precisión, logrando negros más profundos, un brillo elevado y un contraste superior, lo que la hace ideal para salones luminosos o para disfrutar de cine a oscuras.

A nivel de procesador, cuenta con un chip de procesado de imagen con inteligencia artificial enfocado en el reescalado a resolución 4K UHD, optimizando los colores y el nivel de detalle de cualquier fuente.

En el apartado sonoro, incluye compatibilidad con tecnologías de la casa como OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) y Q-Symphony, que permite sincronizar los altavoces de la tele con una barra de sonido compatible de la marca para conseguir un audio más envolvente.

Como es habitual en las smart TVs de esta firma, este modelo utiliza el sistema operativo Tizen, que permite acceder a las principales plataformas de streaming y al servicio gratuito Samsung TV Plus. Además, es compatible con Apple AirPlay, por lo que enviar contenido, fotos o vídeos desde un iPhone, iPad o Mac es rápido y sencillo.

En cuanto a conectividad, integra puertos HDMI, USB, WiFi y Bluetooth, y podrás colgarla en la pared con un soporte VESA de 200x200 mm.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Samsung TU65M73HAU hoy ✅ LO MEJOR Tecnología MiniLED a precio de gama media/baja: tener retroiluminación MiniLED en una diagonal de 65 pulgadas por menos de 500 euros es algo muy poco habitual. Ofrece mejor contraste, negros más profundos y mayor control de la luz que un panel LED convencional.

tener retroiluminación MiniLED en una diagonal de 65 pulgadas por menos de 500 euros es algo muy poco habitual. Ofrece mejor contraste, negros más profundos y mayor control de la luz que un panel LED convencional. Brillo elevado: la retroiluminación MiniLED entrega un nivel de brillo superior, lo que ayuda a combatir eficazmente los reflejos en estancias luminosas o con grandes ventanales. ❌ LO PEOR Tasa de refresco limitada a 60 Hz... Aunque ofrece una gran calidad de imagen para cine y TV, no cuenta con un panel nativo de 120 Hz ni con tecnologías avanzadas de juego (como VRR a 120 fps para PS5 o Xbox Series X).

Aunque ofrece una gran calidad de imagen para cine y TV, no cuenta con un panel nativo de 120 Hz ni con tecnologías avanzadas de juego (como VRR a 120 fps para PS5 o Xbox Series X). Sonido de serie justo (20 W)... Cumple para ver telediarios o programas de televisión diarios, pero sus altavoces integrados se quedan cortos para películas en un salón grande, requiriendo una barra de sonido para una experiencia de cine. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres llenar la pared del salón con 65 pulgadas gastando menos de 500 euros y sin renunciar a una buena calidad de panel. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un gamer exigente, ya que al estar limitada a 60 Hz nativos, no le sacarás el partido a los juegos a 120 fps y al no contar con las funciones de conectividad HDMI 2.1 más avanzadas para gaming.

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Imágenes | Webedia y Samsung

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