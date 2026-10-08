A precio de outlet en Carrefour esta Smart TV MiniLED de 65 pulgadas Samsung con Tizen y compatible con AirPlay de Apple

Si estás buscando renovar el televisor del salón para dar un salto en calidad de imagen y diagonal sin desembolsar una cifra astronómica, Carrefour tiene una oferta muy interesante durante los "SuperChollos" (hasta el próximo 19 de octubre). Ahora, puedes llevarte la Samsung TU65M73HAU de 65 pulgadas rebajada a 499 euros frente a los 769 euros que costaba antes. Además, el envío es gratuito y si tienes la tarjeta Carrefour Pass puedes financiarla en 10 cuotas de 49,90 euros.
Smart TV MiniLED 65" (165,1 cm) Samsung TU65M73HAU, 4K UHD
Una tele de 65 pulgadas a precio imbatible
Con un panel de 65 pulgadas, este televisor destaca por incorporar tecnología MiniLED, una característica inusual en este rango de precio. Esta retroiluminación permite controlar las zonas de luz con mayor precisión, logrando negros más profundos, un brillo elevado y un contraste superior, lo que la hace ideal para salones luminosos o para disfrutar de cine a oscuras.
A nivel de procesador, cuenta con un chip de procesado de imagen con inteligencia artificial enfocado en el reescalado a resolución 4K UHD, optimizando los colores y el nivel de detalle de cualquier fuente.
En el apartado sonoro, incluye compatibilidad con tecnologías de la casa como OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) y Q-Symphony, que permite sincronizar los altavoces de la tele con una barra de sonido compatible de la marca para conseguir un audio más envolvente.
Como es habitual en las smart TVs de esta firma, este modelo utiliza el sistema operativo Tizen, que permite acceder a las principales plataformas de streaming y al servicio gratuito Samsung TV Plus. Además, es compatible con Apple AirPlay, por lo que enviar contenido, fotos o vídeos desde un iPhone, iPad o Mac es rápido y sencillo.
En cuanto a conectividad, integra puertos HDMI, USB, WiFi y Bluetooth, y podrás colgarla en la pared con un soporte VESA de 200x200 mm.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Samsung TU65M73HAU hoy
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Quieres llenar la pared del salón con 65 pulgadas gastando menos de 500 euros y sin renunciar a una buena calidad de panel.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un gamer exigente, ya que al estar limitada a 60 Hz nativos, no le sacarás el partido a los juegos a 120 fps y al no contar con las funciones de conectividad HDMI 2.1 más avanzadas para gaming.
Algunas barras de sonido que pueden interesarte para esta tele
Samsung Barra de Sonido HW-B650F/ZF Game Mode y Dolby Audio/DTS Virtual:X
Sharp HT-SB145 Barra de Sonido 2.0, 150 W, Bluetooth 5.3, HDMI ARC
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Webedia y Samsung
En Xataka | Las nueve mejores barras y bases de sonido por menos de 400 euros
En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más
Ver 0 comentarios