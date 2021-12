23 libros recomendados para regalar esta Navidad de los editores de Xataka

Si le gusta leer, regalar un libro en Navidad es garantía de éxito... siempre y cuando aciertes en tu elección. Y no es fácil: hay quien apuesta por un género en concreto, otras personas siguen a ciertos autores, las hay que leer lo último que arrasa en ventas y también las hay que les gusta mirar atrás para de tirar de clásicos...

Si te encuentras ante la misión de comprar un libro para regalar esta Navidad y buscas ideas, queremos ayudarte a acertar con una recopilación de libros recomendados por nuestros editores. Como verás, hay de todo: de grandes clásicos a novedades, de autores de éxito a desconocidos, cómics, ensayo, novela...echa un vistazo y coge ideas. También, si así lo deseas, puedes aportar tu granito de arena en los comentarios.

'David Lynch. El hombre de otro lugar', de Denis Lym

La recomendación de Alesya:

"Hace unos meses hice un recorrido por la filmografía de David Lynch. Nunca había visto ninguna película suya, pero esa maratón me hizo adentrarme dentro de un mundo onírico y encriptado que me fascinó: no era cine pasivo, era un cine que te activaba y te obligaba a estar pendiente de cada mínimo detalle para llegar a vislumbrar una pequeña semilla, una idea. Después de ello, en la feria del libro, pedí directamente una recomendación al librero sobre qué leer después de ver dichas películas para aprender un poco más de este universo de Lynch. Para mi sorpresa, lo devoré como si fuera una novela, este ensayo se lee fácil, es entretenido, y realmente lo disfruté, así que muy recomendando para los más cinéfilos."

'Marie Curie: una vida por la ciencia', de Adela Muñoz Páez

La recomendación de Carlos Prego:

"Si eres de los míos, de los incondicionales de una buena biografía, te aconsejo Marie Curie: una vida por la ciencia, de Adela Muñoz Páez. No es una novedad, lo sé. Se lanzó en febrero de 2020 de la mano de la editorial Debate; pero lo mejor de las buenas obras -y esta lo es- es que no pierden con el tiempo. Escribir sobre un personaje como Marie Salomea Skłodowska Curie no es fácil. Quien se lanza a la aventura se enfrenta al complicado reto de desligar el mito y la persona y, de paso, no perder nunca de visto el contexto histórico y social. En el caso de una celebridad mundial como Marie Curie, en la que ronda siempre la tentación del tono hagiográfico y se combinan tantos y tan complejos contextos -de la Varsovia de la segunda mitad del XIX al París del primer tercio del XX- la misión es incluso más difícil. Muñoz Páez da en el clavo. Su obra, bien documentada, hilada y escrita con un tono claro, asequible y didáctico, ayuda a hacerse una composición exacta de quién era y qué papel jugó Marie Curie en la historia, la de la ciencia, por supuesto, pero también en la universal." Si quieres regalar -o regalarte- un libro estas Navidades puedes echar mano de Marie Curie: una vida por la ciencia sin dudarlo. La apuesta no es arriesgada. Antes de lanzar la biografía con Debate, Muñoz Páez había escrito ya, entre otras obras, Sabias, en la que dedica también parte de su atención a la química polaca. Lo mejor es que, si te quedas con ganas de más, hay buenas noticias: según informan las webs de La Casa del Libro, Fnac o Agapea, entre otras, en 2022 llegará una novedad de la misma autora: Brujas.

'Minimalismo Digital', de Carl Newport

La recomendación de Javier Penalva:

"Resulta muy curioso que después de unos años recomendando a amigos y familiares numerosos teléfonos móviles de cierto nivel para quien lo quiere usar mucho y sacarle todo el partido, este año me haya marcado como objetivo recomendar una lectura que va muy en la línea de algo que me preocupa bastante últimamente: la dispersión de mi atención casi en cualquier actividad. Ya sea viendo una serie, película o en los ratos muertos, consultar el teléfono o estar pendiente de mi mundo digital es ya un acto reflejo no solo para mi si no para muchos de mi entorno. El libro 'Minimalismo Digital' de Carl Newport es una lectura para conocer experiencias pero sobre todo para intentar un plan de choque con el que reencontrarnos con el mundo analógico en peligro de extinción para muchos."

Minimalismo digital: En defensa de la atención en un mundo ruidoso (Divulgación) Hoy en Amazon por 18,00€ PVP en FNAC 18€

'Privacidad es poder: Datos, vigilancia y libertad en la era digital', de Carissa Véliz

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis:

"Dicen que cuando algo es gratis, es porque el producto en realidad eres tú. Más concretamente, toda la información que pueden extraer sobre ti para luego usarla o venderla. Este es un secreto a voces, o que simplemente dejamos en un segundo plano ante la satisfacción que nos produce subir la foto de nuestra cena en ese restaurante a nuestras redes sociales. En este mundo en el que cada vez nuestros perfiles de diferentes servicios están más cerca unos de otros para trazar perfiles globales de nosotros en un Metaverso, Véliz alza la voz para recordar que la información es poder y que no hay campañas de marketing, publicidad o políticas tan certeras como las que pueden hacerse con tantos datos."

'Proyecto Hail Mary', de Andy Weir

La recomendación de César Muela:

"'El marciano' es uno de mis libros preferidos y ahora también lo es este. Me ha encantado la conexión tan especial entre los personajes principales, lo fascinante del viaje y la facilidad para hilar la trama con conceptos científicos verosímiles y explicados como si nada. Andy se ha coronado y lo hace con un estilo muy cercano, entretenido y emocionante. Si te gusta la ciencia ficción y quizá te llevaste un chasco con su última obra, 'Artemisa', dale una oportunidad a este 'Proyecto Hail Mary' porque es de lo mejorcito que he leído en los últimos años. ¿Sinopsis? El protagonista se despierta de repente en una nave espacial y no recuerda absolutamente nada, ni quién es, ni dónde está, ni qué hace ahí. Empieza a descubrir cosas y a través de flashbacks el autor nos va devolviendo su memoria, aunque todo cambia cuando va desarrollándose el argumento y es entonces cuando el viaje, quizá el segundo gran protagonista del libro, se vuelve maravilloso."

'Acoso: #Metoo en la ciencia española', de María Ángela Bernardo Álvarez

La recomendación de Javier Jiménez:

"Si os digo que Ángela Bernardo es una de las mejores periodistas científicas de España, no solo no estaré exagerando, sino que además no sorprenderé a nadie. En ‘Acoso’ lo demuestra: porque más que nada es un viaje alucinante por un montón de realidades que, aunque todos sospechamos que están ahí, a menudo quedan invisibilizadas por una desasosegante sensación de normalidad. Frente a ese “aquí no pasa nada”, Bernardo enfoca problemas y apunta soluciones. No obstante, ni esa ni el hecho de que está maravillosamente escrito son las únicas razones para comprarlo: la razón clave es que necesitamos libros como este, trabajaos en profundidad que analicen la realidad española y no se queden en el mero eco de las problemáticas de EEUU. Y cuando alguien como Bernardo se atreven a hacerlo, solo queda aplaudir y apoyarlo."

'Exhalación', de Ted Chiang

La recomendación de Enrique Pérez:

"La ciencia ficción no tiene que hablarnos necesariamente del espacio, ni tiene porqué situarse en el futuro. Es por eso que la propuesta de Ted Chiang es tan llamativa. Estamos ante un conjunto de relatos de ciencia ficción que nos hacen reflexionar sobre conceptos tan ‘sci-fi’ como los viajes en el tiempo, la “humanidad” de la IA, el libre albedrío o las implicaciones del metaverso. Todo desde una óptica cercana y descritos casi de una manera infantil. Un cuentacuentos de la ciencia ficción que consigue, incluso para los más acérrimos a la tecnología, hacernos reflexionar sobre determinados avances."

'Ask Iwata', de Satoru Iwata

La recomendación de Frankie MB:

"El propio Satoru Iwata siempre lo decía: en su tarjeta de presentación estaba escrito que era el presidente de Nintendo, pero en su corazón fue un apasionado por los videojuegos. Ask Iwata es una muy amena recopilación de ideas, frases y reflexiones de uno de los máximos visionarios detrás del fenómeno universal de Nintendo. Sencillísima de leer, esta edición de Hobonichi (publicada en español por Planeta Cómic) rebosa cariño y sabiduría mientras ahonda en la filosofía de la compañía de videojuegos que ha conquistado a generaciones enteras y el mundo del entretenimiento; lo cual incluye confesiones personales y anécdotas exquisitas que robarán sonrisas a los fans de Super Mario, The Legend of Zelda o el legendario Shigeru Miyamoto. Un librito imprescindible, perfecto para regalar a cualquier fan de Nintendo y a los apasionados por la historia de los videojuegos."

'Anhelo de raíces', de May Sarton

La recomendación de Pablo Rodríguez:

"Uno de los libros que más me ha gustado este año es 'Anhelo de raíces', de May Sarton. En esta novela en primera persona la autora narra su experiencia al trasladarse a un pequeño pueblo del interior de los Estados Unidos para abordar la remodelación de un viejo caserón abandonado y, sobre todo, la creación de un enorme jardín. Mientras esto ocurre, la van asaltando las vicisitudes de una madurez desencantada, que sobrelleva mejor cuando tiene el cuerpo y la mente ocupados en la jardinería o la escritura, sus dos obsesiones. Sarton decide alejarse en esta novela del mundanal ruido y la velocidad que azota el mundo para dedicarse a dos tareas, temas centrales del libro, que se caracterizan por una desacostumbrada pausa: la jardinería y la literatura. Y, lo mejor de todo, consigue hacer participe al lector de esa calma. ‘Anhelo de raíces’ es un libro para disfrutar de la belleza y el sosiego de la naturaleza a través de la palabra."

Por 17,57 euros en Amazon y en El Corte Inglés en tapa blanda.

'Fahrenheit 451', de Ray Bradbury

La recomendación de Javier Márquez:

"Este año voy a regalar un libro que nunca falla. Se trata de Fahrenheit 451, una novela distópica escrita por Ray Bradbury. La historia transcurre en un futuro en el que los libros están prohibidos y los bomberos, en lugar de apagar incendios, son los encargados de quemar cualquier escrito que encuentren. El protagonista es Guy Montag, un bombero que se rebela contra el sistema y emprende un arriesgado camino para salvaguardar su libertad intelectual".

'Artemisa', de Andy Weir

La recomendación de Javier Pastor:

"Terminé recientemente de leer ‘Artemisa’, la segunda novela de Andy Weir, autor de ‘El Marciano’. Aunque no es tan entretenida y vibrante como la primera, sigue siendo divertida y una de esas novelas “pasa páginas” que hacen que no puedas parar de leer. La historia está una vez más ambientada en el espacio, y la protagonista sigue teniendo ese toque divertido de sus libros, que tienen más ciencia que ficción y que permiten siempre aprender cosas interesantes mientras estás inmerso en la trama".

'Hábitos Atómicos', de James Clear

La recomendación de Javier Lacort:

"Conseguir la ansiada adherencia a los buenos hábitos es algo fundamental para cambiar nuestra vida, y no siempre es fácil. Al revés. Precisamente con la perspectiva de un nuevo año a punto de comenzar siempre estamos especialmente interesados en estos buenos propósitos para mejorar, desde hacer ejercicio regularmente a comer mejor, aprender una nueva habilidad, perfeccionar un idioma, etc. Este libro me parece un gran punto de partida. Comparte estante con muchos títulos que son poco más que humo, pero este en particular me pareció fantástico, bien tratado, lleno de ideas… Muy fácilmente regalable a alguien cercano que sepamos que quiere convertir propósitos en hábitos perennes."

'Las Vírgenes Suicidas', de Jeffrey Eugenides

La recomendación de Jesús Quesada:

"Vi la película de Sofia Coppola sin saber que estaba basada en una novela, y el pasado verano decidí leerla porque me llamó poderosamente la atención la historia de las hermanas Lisbon y cómo en el transcurso de un año todas deciden quitarse la vida. La trama está contada desde el punto de vista de un grupo de amigos que vivió el suceso; unos adolescentes que fantaseaban con Lux, Mary, Therese, Bonnie y Cecilia. Bastantes años después de la tragedia, deciden contar lo que ocurrió a través de sus experiencias y entrevistas con personas allegadas a las chicas. Este acercamiento más profundo a los sentimientos de las hermanas y los eventos ocurridos merece mucho la pena si te gustó la película. Transmite algo que se te queda grabado y llegas a coger cariño a los personajes."

Desde 8,45 euros en Amazon en tapa blanda. Por 7,59 euros en Kindle y 7,59 euros en eBook.

'Cita con Rama', de Arthur C. Clarke

La recomendación de Miguel López:

"Este año he estado explorando la ciencia-ficción clásica, y Clarke es un autor que no puede ignorarse. Su libro ‘Cita con Rama’ no esconde grandes parafernalias, pero sí que es un excelente ejercicio de ciencia-ficción con pequeñas notas de intriga política. El libro también es el punto de partida de una saga, aunque las críticas coinciden en que esta primera entrega es la que más vale la pena. Recomendado para una lectura ligera para tener durante estas fiestas."

'Sudor, sangre y píxeles', de Jason Schreier

La recomendación de José García Nieto:

"Mi recomendación para cualquier aficionado a los videojuegos es 'Sudor, sangre y píxeles', de Jason Schreier. El ex-editor de Kotaku y ahora reportero en Bloomberg es conocido no solo por sus filtraciones relacionadas con los videojuegos, sino por desmenuzar la industria y contar sus entresijos en términos de desarrollo, curiosidades e historia. 'Sangre, sudor y píxeles' repasa la historia de juegos como 'Stardew Valley', la separación de Bungie y Microsoft para crear 'Destiny', etc. Es una lectura divertida y totalmente recomendable."

Pro 18,95 euros en Amazon y en El Corte Inglés en tapa blanda.

Sangre, sudor y píxeles: LAS EXITOSAS Y TURBULENTAS HISTORIAS DETRÁS DEL DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Hoy en Amazon por 18,95€ PVP en El Corte Inglés 18,95€

'Tales From The Crypt Vol. 1: Diábolo' (en inglés)

La recomendación de John Tones:

"Tales From The Crypt Vol. 1: Diábolo nos dio un alegrón este verano cuando anunció que empezaba a publicar los míticos cómics de terror y ciencia ficción de la editorial EC Comics, que pusieron patas arriba la moralidad de Estados Unidos en los años cincuenta. Esta reedición viene restaurada, traducida de nuevo, y de momento se han publicado las dos primeras entregas: el primer volumen de Tales from the Crypt y el primer volumen de Weird Science, el igualmente legendario cómic de ciencia ficción donde colaboraron autores como Ray Bradbury y donde artistazos como Wally Wood estiraron los límites visuales del género."

Por 18,41 euros en Amazon en tapa blanda. Por 5,61 euros en Kindle.

The EC Archives: Tales from the Crypt Volume 1 Hoy en Amazon por 18,41€

'El sonido de los Beatles: Memorias de su ingeniero de grabación', de Geoff Emerick

La recomendación de Antonio Sabán:

El libro que voy a regalar es 'El sonido de los Beatles: Memorias de su ingeniero de grabación'. Tras saborear el documental 'Get Back' en Disney+ he querido profundizar en cómo fueron el resto de procesos de grabación de sus álbumes más históricos, y es justo lo que cuenta aquí Geoff Emerick, el que fuera ingeniero de sonido junto a la producción de George Martin en obras maestras como Revolver, Sgt. Pepper's o Abbey Road. Aporta muchos matices a lo visto en el documental, donde todo parece que es mejor de lo que realmente estaba tras la tortuosa y violenta etapa de grabación del White Álbum, que es donde todo da muestras ya de estarse resquebrajando a gran ritmo."

'Los años extraordinarios', de Rodrigo Cortés

La recomendación de Sam Fernández:

"En esto de los gustos no hay nada escrito, por más que nos dediquemos a ello, y yo me veo en la obligación de recomendar un libro que a la otra persona que vive en mi casa no le ha gustado nada. Así es la vida, fifty-fifty en cuanto a acogida. Pero lo cierto es que a mí sí me ha gustado, bastante, y eso es mucho teniendo en cuenta que no salen dragones, magos ni superhéroes en él. Se trata de ‘Los años extraordinarios’, de Rodrigo Cortés, al que conoceréis por salir en todos los podcasts que lo petan en la actualidad. No sabía qué esperar del libro ni qué iba a encontrarme, y he descubierto un viaje ficticio y muy fantasioso con mucho humor, situaciones surrealistas y reflexiones interesantes casi en cada página. Si me apreciáis (que no lo haréis), dadle una oportunidad. Es muy bueno."

'Rallye 125 años', de Francisco Santos, José Barros y Martin Holmes

La recomendación de Laura Sacristán:

"El libro que voy a regalar esta Navidad, concretamente, a mi padre, es “Rallye 125 años”, de Francisco Santos, José Barros y Martin Holmes. Hace un completo recorrido por la historia de los rallyes, desde sus inicios en el siglo XIX hasta la última década con más de 300 imágenes, datos técnicos y tablas de resultados. Imprescindible en la biblioteca de todo buen aficionado al motor."

Por 37,90 euros en El Corte Inglés y en FNAC en tapa dura.

'He-Man y los Masters del Universo: Guía de personajes y su mundo', de Fabián Ricardo Rodríguez Piastri

La recomendación de Juan Carlos López:

"Muchas de las personas nacidas en las décadas de los 70 u 80 recordamos con cariño las figuras y la serie de animación dedicadas a los Másters del Universo. Mattel, la empresa juguetera que creó esta franquicia, es muy consciente del tirón que tiene aún, lo que provocó que en 2020 relanzase la línea de figuras, que ha sido rebautizada como Másters del Universo Origins. Las dos series que Netflix ha estrenado recientemente aspiran a revitalizar aún más esta franquicia, pero el producto que, en mi opinión, realmente consigue hacerle justicia es el libro que ha editado recientemente ECC Cómics. ‘He-Man y los Másters del Universo: guía de personajes y su mundo’ es una obra enciclopédica capaz de devolver a la infancia a cualquier fan de estos personajes. Está impecablemente ilustrada y a lo largo de casi 700 páginas aglutina más de cuatro mil entradas dedicadas a los personajes, sus vehículos, las monturas, las localizaciones de Eternia y todo aquello que necesitamos para reavivar nuestra nostalgia. No es un libro barato, pero es un regalo con el que te ganarás a cualquier persona que haya compartido su infancia con He-Man, Skeletor, Hordak, She-Ra, o cualquier otro personaje de la franquicia. Es un acierto seguro. Prometido."

Por 57 euros en El Corte Inglés en tapa dura.

'Crier's War' y 'Iron Heart' de Nina Varela

La recomendación de Gabriela González:

"Es una duología de fantasía que sucede en un mundo donde los Automae, que son básicamente unos androides perfectos que se crearon con ciencia o magia (nadie sabe muy bien) llevan años oprimiendo a los humanos y tratándolos básicamente como esclavos. Al mismo tiempo que los humanos están armando una revolución y los Automae más extremos están planeando exterminar a toda la humanidad (porque eso de tener sentimientos, envejecer y no ser perfecto es muy "ugh"), hay dos chicas en el centro de todo: Ayla, una sirviente humana que sueña con vengar a su familia matando a la hija del Soberano, y pues, la hija del Soberano, Lady Crier, una Automae perfecta y hermosa que se supone va a heredar el dominio del mundo pero que resulta tiene unos "defectos"... siente cosas por la humana. Los dos libros tienen un ritmo bastante caótico, pasa de todo, hay muchos personajes interesantes, drama, magia, misterio. Es como ciencia ficción mezclada con fantasía medieval y un romance muy intenso en el medio. Una de mis series favoritas. Y ultra recomendada para regalar a cualquiera que le gusten estas cosas. Creo que solo el primero está traducido al español, y solo disponible en Kindle por ahora. Pero las versiones en inglés si están disponibles en cualquier formato."

Por 25,07 euros en Amazon en tapa dura. Por 11,39 euros en Kindle y 11,99 euros en eBook.

La guerra de Crier/ Crier's War Hoy en Amazon por 25,07€

'Las tinieblas y el alba', de Ken Follet

La recomendación de Iván Linares:

"Mis lecturas de este año se encaminaron casi en exclusiva a completar las distintas sagas de Ken Follet. Así que, tras completar la trilogía de The Century, tocaba regresar a la Edad Media con la precuela de Los Pilares de la Tierra: Las tinieblas y el alba. Los Pilares me descubrieron una manera ágil de escribir mezclando la ficción con la novela histórica y la gran habilidad de Follet para orquestar tramas paralelas con distintos personajes que se van entrecruzando. Con el paso de las secuelas la historia va diluyéndose hasta hacerse algo monótona; inconvenientes que, a mi juicio, soluciona Follet con Las tinieblas y el alba. Sin dejar de lado sus tramas paralelas, protagonizadas por las distintas familias que se entrecruzan en el plano histórico, la novela crea personajes maduros y con suficiente profundidad movidos por sus propios intereses. La narración es ágil, Follet calcula muy bien el tempo de la historia, termina enganchando por la trama y, pese que mantiene cierta polarización con los personajes (siempre tiene que haber un villano y lo más parecido a un héroe), estos se mueven con bastante autenticidad. Me parece un gran regalo para quien busque una novela larga, que no se haga densa y que le permita descubrir una época no demasiado conocida: la Edad Media. Y es imprescindible para quien haya leído Los Pilares de la Tierra (o quiera leerla)."

'Mientras escribo', de Stephen King

La recomendación de Rubén Márquez:

"Nunca me había planteado leer sobre el proceso de escribir, pero debo reconocer que el libro de King va mucho más allá de ser una suerte de manual. Pintado de autobiografía, Mientras escribo es uno de esos relatos que te dejan ver qué hay detrás del telón en cada uno de los grandes éxitos del autor y, de regalo, los dramones de su vida se entremezclan con sabios y útiles consejos para los que gozamos escribir tanto como leer."

