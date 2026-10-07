Hasta 100 horas de batería y por 50 euros: así son estos auriculares en oferta que tienen audio espacial y cancelación de ruido

A falta de unas horas para que finalice la Fiesta de Ofertas Prime, todavía seguimos encontrando muy buenos descuentos en Amazon. Uno de ellos lo tiene los CMF Headphone Pro, unos auriculares que, por 49,99 euros (antes 99 euros), ofrece muy buenas características.

Como siempre, te recordamos que se trata de una oferta exclusiva para suscriptores Prime. Sin embargo, puedes aprovechar los 30 días gratuitos que ofrece Amazon.

Unos auriculares con almohadillas intercambiables

Los CMF Headphone Pro son unos auriculares Bluetooth con formato de diadema que destacan por su relación calidad-precio. Como es habitual tanto en la marca Nothing, estos auriculares tienen un diseño muy particular en todos sus colores, incluso en los colores blanco y negro.

A pesar de su precio, estos auriculares cuentan con cancelación activa de ruido híbrida, lo que permite que se pueda adaptar al entorno en el que nos encontremos ofreciendo modos fuertes, medios y ligeros para estar totalmente inmersos en el contenido que queramos reproducir.

También vienen con una buena batería que ofrece hasta 100 horas de autonomía teórica, las almohadillas se pueden comprar en otros colores por separado, lo que ofrece una mayor personalización y que podamos cambiarlas si en algún momento se estropean con el tiempo.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los CMF Headphone Pro hoy ✅ LO MEJOR Las almohadillas : se pueden cambiar girándolas, ofreciendo la posibilidad de cambiarlas si se estropean.

: se pueden cambiar girándolas, ofreciendo la posibilidad de cambiarlas si se estropean. Su precio: es muy ajustado para las características que ofrece. ❌ LO PEOR No se pueden plegar. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres unos auriculares Bluetooth de diadema que sean económicos, pero que ofrezcan cancelación activa de ruido, que tengan una buena batería y que además puedas cambiar las almohadillas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas unos auriculares para utilizar de viaje, sobre todo que te permitan plegarlos.

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Imágenes | CMF

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