Así es la estafa Shazhupan: cuando una supuesta inversión segura acaba siendo una empresa fantasma en una isla remota

El hotel Seaview, en Douglas, capital de la Isla de Man, parecía ser un sencillo hotel en una remota isla con vistas al mar de Irlanda. Pero se ha acabado destapando como un complejo entramado de estafadores, que han estado defraudando millones de dólares a usuarios chinos al otro lado del mundo.

El caso ha sido investigado por el Servicio Mundial de la BBC, en una operación de varios años donde se ha descubierto que decenas de supuestos trabajadores del hotel Seaview en realidad estaban ayudando a crear una empresa fantasma con el que engañar a las víctimas.

La estafa Shazhupan. Esta estafa es también denominada como la "estafa de matanza de cerdos". Un tipo de estafa que consiste en ganarse la confianza de las personas para posteriormente engañarlas. En particular engañándolos haciéndoles creer que una inversión es segura y sólida al principio, hasta que deja de serlo.

El nombre proviene precisamente de esta idea de engordar a un cerdo, con inversiones aparentemente válidas, hasta que se decide sacrificarlo.

¿Por qué en la Isla de Man? La elección de la Isla de Man no es casual. Aunque depende del Reino Unido, se gestiona de manera independiente y tiene muy bajos impuestos. Allí además el juego y los casinos son legales, al contrario que en China, mercado donde apuntaban los estafadores.

La Isla de Man facilita la creación de empresas de inversión y casinos debido a sus bajos impuestos y no disponer de autoridades con suficientes recursos como para comprobar que todas las empresas de la isla realizan actividades lícitas.

Cientos de trabajadores llegados de Filipinas. A finales de 2021 los estafadores empezaron a reunir a unas 100 personas, provenientes de Filipinas y que anteriormente habían cometido otras estafas, según describe la BBC.

Supuestamente eran trabajadores para el hotel, pero en realidad la mayoría de ellos estaban participando en el entramado de estafas.

Un hotel plagado de ordenadores. Según describe un trabajador del hotel que no participaba en la estafa, el hotel no funcionaba con normalidad. A los trabajadores no se le permitía hacer fotos de los eventos sociales de la empresa. Además el salón del hotel estaba lleno de ordenadores, con decenas de personas conectados en casi todo momento.

El mismo trabajador describe que de vez en cuando escuchaba a algunos compañeros de trabajo, que se organizaban en grupos de cuatro, aplaudir efusivamente. Supuestamente por estar celebrando que se había engañado a una nueva víctima.

Engañando a usuarios chinos desde el mar de Irlanda. El engaño se realizaba a través del chat de QQ, también conocido como el 'WhatsApp chino'. Un estafador se hacía pasar por profesor, que tras ganarse la confianza y conectar con los potenciales afectados les aconsejaba invertir en determinadas empresas.

Estas supuestos empresas legales en realidad estaban gestionados desde la Isla de Man. En un primer momento se hacía creer a las víctimas que las inversiones funcionaban. Pero en realidad estaba todo manipulado y cuando la víctima realizaba una inversión potente, los estafadores se quedaban con todo su dinero.

Más de 120.000 dólares por víctima. Se desconoce el impacto total de esta elaborada estafa, pero se ha registrado que se robaron al menos 5,3 millones de dólares de unas 12 personas.

Según cálculos de Proofpoint, la estafa de la "Matanza de cerdos" tiene unos ingresos anuales de unos 60.000 millones de dólares en todo el mundo, con una media de 122.000 dólares por víctima.

Inicialmente en la Isla de Man estaban muy contentos. Los engaños empezaron a producirse entre enero de 2022 y enero de 2023. Según documentos judiciales obtenidos, la empresa detrás de esta estafa se conoce como MIC, de Manx Internet Commerce.

Para la Isla de Man y la ciudad de Douglas, la llegada de MIC fue toda una gran noticia. Aunque empezaron en el hotel, prometían realizar la "mayor inversión privada individual en la isla de Man". Del hotel querían pasar a todo un complejo hotelero, con apartamentos, un spa, varios bares y un karaoke.

El principal beneficiario de MIC es una persona de origen chino cuyo nombre aparece como "Bill Morgan", aunque también se le relaciona con el nombre de Liang Lingfei.

Primer caso detectado en Europa. Según describe la BBC, esta es la primera vez que se detecta una estafa de este estilo en un país occidental. En el sudeste asiático sí se habían creado empresas falsas en paraísos fiscales y pequeñas islas independientes para realizar esta estafa, pero no se había detectado algo así en Europa hasta la fecha.

Posteriormente a la investigación se ha acusado a seis trabajadores del hotel Seaview y se han realizado redadas en las oficinas adyacentes, aunque el principal beneficiario no ha sido detenido.

