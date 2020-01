Apple abandonó la encriptación total de las copias de seguridad en iCloud porque el FBI se quejó, según Reuters

De acuerdo a una exclusiva publicada por la agencia Reuters, que cita a seis personas familiarizadas con el asunto, Apple abandonó los planes para permitir que los usuarios cifraran completamente las copias de seguridad de sus dispositivos en iCloud "después de que el FBI se quejará de que el movimiento dañaría las investigaciones".

Explican desde Reuters que hace dos años, Apple le contó al FBI sus planes para ofrecer encriptación de extremo a extremo a los usuarios que quisieran almacenar datos del teléfono en iCloud, de forma que Apple no tendría una clave para desencriptar dicha información, ergo no podría entregar información a las autoridades en un formato legible.

Sin embargo, y según afirman fuentes del gobierno a Reuters, en "conversaciones privadas con Apple", representantes del FBI se opusieron al plan, "argumentando que eso les negaría el medio más eficaz para obtener evidencias contra los sospechosos que usan iPhone". Al año siguiente, Apple habló en privado con el FBI para informarles de su trabajo en materia de seguridad móvil y "la encriptación de extremo a extremo se había abandonado".

No se conoce el motivo exacto por el que Apple lo hizo, pero un empleado de Apple cuenta a Reuters que "[el departamento] legal lo mató, las razones te las puedes imaginar". Este mismo empleado explica a la agencia que "la compañía no quería arriesgarse a ser atacada por oficiales públicos por proteger a criminales, demanda por mover datos previamente accesibles fuera del alcance de las agencias gubernamentales o utilizada como excusa para una nueva legislación del cifrado".

Todo esto viene a raíz del caso de San Bernardino en 2016, cuando el FBI pidió a Apple acceder a los datos del iPhone de un terrorista. El FBI pidió acceder al terminal, Apple se negó y, finalmente, todo acabó con el FBI accediendo al dispositivo usando herramientas de terceros. Algo similar ha ocurrido recientemente tras el tiroteo de Pensacola, un caso en el que el gobierno de Estados Unidos ha pedido a Apple que desbloquee dos dispositivos, Apple se ha negado y Donald Trump ha atacado a la compañía en Twiter.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.