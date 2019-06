El vídeo del supuesto robot de Boston Dynamics siendo maltratado no es real, es un asombroso trabajo de CGI

Durante el fin de semana se estuvo compartiendo en redes sociales, como Twitter, Facebook e Instagram, un inquietante vídeo donde se veía como un robot estaba siendo "maltratado" mientras trataba de realizar todo tipo de tareas. Lo asombroso es que el clip contaba con toda la estética de los clips de Boston Dynamics, e incluso el robot tenía todo el aspecto del robot 'Atlas'.

Debido a esta confusión, el vídeo se hizo 'viral' y algunos usuarios se mostraban consternados por la forma de "abuso" que sufría el robot. Al final del vídeo el robot trata de defenderse, lo que hizo que otras personas expresaran apoyo ante este supuesto "levantamiento" del robot.

Bueno, pues el vídeo no es real. Se trata del más reciente trabajo de Corridor Digital, quienes son especialistas en efectos visuales y que desde 2011 se dedican a la creación de alucinantes cortos, muchos de ellos basados en videojuegos, como 'GTA V' y 'Mario Kart'.

Como vimos, el vídeo es increíble y su asombroso nivel de realismo es lo que provocó que algunas personas cayeran en el engaño. De hecho, el vídeo se titula 'Boston Dynamics: New Robots Now Fight Back', aunque en el vídeo se hace referencia a 'Bosstown Dynamics', y se basa en algunas pruebas que vimos en 2016, donde los responsables de Boston Dynamics ponen a prueba la resistencia de la nueva generación de 'Atlas', por lo que no era nada descabellado creer en la veracidad del vídeo de Corridor.

De hecho, ese vídeo original provocó en su momento todo tipo de parodias.

Así se creó el vídeo de 'Bosstown Dynamics' de Corridor Digital

Muchos de los vídeos compartidos en redes sociales estaban editados y no mostraban el vídeo completo, incluso en algunos casos sólo se mostraban escenas con los clásicos comentarios haciendo referencia a "la rebelión de las máquinas" y "Skynet".

Pero si vemos el vídeo original en su totalidad, aquí se nos muestra un adelanto de cómo se hicieron los efectos visuales. De hecho, la gente de Corridor publicó un vídeo por separado que se centra en explicar los desafíos y detalles de este estupendo montaje.

En resumen, Corridor usó captura de movimiento sobre un actor real, quien hizo todos los movimientos que vimos del robot así como su respuesta a los golpes. Una vez teniendo esto, lo siguiente fue añadir el robot usando CGI. Un gran trabajo de efectos visuales.