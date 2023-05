Vamos a tener que acostumbrarnos a interactuar con chatbots donde antes había humanos. Nos guste o no

Hace unos días se anunció que Wendy's, una cadena de hamburgueserías de origen estadounidense, va a instalar un sistema basado en Inteligencia Artificial para atender los pedidos de su autoservicio. Los clientes que hagan sus comandas sin bajarse del coche hablarán con un chatbot, no con un humano.

Este programa, llamado FreshAI, usará el software dedicado de Google Cloud para entender y transmitir las órdenes, eliminando al humano de la ecuación. "Al aprovechar la IA generativa, Wendy's busca eliminar la complejidad del proceso de pedido para que los empleados puedan centrarse en servir comida rápida, fresca y de calidad y un servicio excepcional", dijo la empresa en el comunicado de prensa.

Es un ejemplo de lo que está por llegar.

En el caso de Wendy's, la precisión que podían esperar para los pedidos era del 79% en 2022, y pretenden elevarla al menos al 85% para poder competir con otras cadenas que pruebas tecnologías similares. Es decir: creen asumible que quince de cada cien clientes no sean bien comprendidos al pedir su hamburguesa o su helado. No obstante, el entrenamiento está incluyendo jerga específica para ampliar el rango de términos comprendidos, como llamar "frosty" a los batidos o "JBC" a una "junior bacon cheese".

Esas "tecnologías similares" de otras cadenas va sobre todo por McDonald's, que lleva años planteando la máxima automatización posible para sus establecimientos y sublimó la idea con su última apertura en Texas: un restaurante completamente automatizado, aunque eso no significa que no haya humanos en él.

You asked for $25 minimum wage



You get: First fully automated McDonalds in Texas pic.twitter.com/hd5AsBTOwX