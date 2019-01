Samsung Bot, una nueva línea de robots para cuidar de mayores, ayudar en tiendas e incluso un exoesqueleto

La conferencia de Samsung en el CES 2019 nos ha dejado novedades en diferentes líneas de productos de la compañía. Novedades en televisores, neveras, portátiles, Bixby y... ¡incluso robots! Samsung ha presentado una nueva línea de robots centrados en ayudar a los usuarios en diferentes aspectos del día a día. Cuatro robots anunciados de los cuales uno nos ha ofrecido una demo también.

El hogar, el trabajo y hasta el coche se conectan gracias a los nuevos productos y servicios de Samsung. La compañía ha mostrado cómo los diferentes electrodomésticos del hogar pueden ser controlados por Bixby, pero también nos ha enseñado nuevos portátiles para el trabajo o su solución para el coche conectado mediante Digital Cockpit que reconoce a conductores y pasajeros.

La sorpresa nos la ha dado sin embargo la nueva línea de robots que ha desarrollado. O más bien está desarrollando aún, pues no los hemos visto físicamente a todos ellos. Esta línea se compone de diferentes robots centrados en aspectos concretos o funciones determinadas. Por ejemplo un robot que vela por la salud del usuario o un robot que trabaja en tiendas.

En el evento celebrado por Samsung en el CES 2019 hemos podido ver que se han anunciado cuatro robots de la línea Samsung Bot. El primero de ellos y el único que hemos podido ver en acción es Samsung Bor Care. Este robot de aproximadamente un metro de altura está pensado para el hogar y es un robot de atención médica. Entre sus funciones encontramos el poder monitorizar el sueño de los usuarios, repartir medicamentos en horarios establecidos, tomar la frecuencia cardiaca o llamar al número de emergencias en caso necesario.

