Un perro-robot guiado por IA ya está patrullando los viñedos de Extremadura

Un pequeño amigo artificial de cuatro patas ha aterrizado en tierras extremeñas. Y es que el proyecto denominado como ‘AGRHOUND’ está probando perros robots para que puedan aprender a caminar entre viñedos y túneles de bayas, permitiendo de esta manera que los agricultores tengan datos de gran utilidad sobre sus cultivos. El proyecto todavía se encuentra en sus primeras etapas, pero sus responsables ya han ofrecido algunas pistas de lo que son capaces.

Qué está pasando. El Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX) está desarrollando un robot cuadrúpedo con la capacidad de desplazarse de forma autónoma por las tierras de esta Comunidad Autónoma. La idea es que pueda recopilar información de los cultivos mediante sus sensores y que los algoritmos de inteligencia artificial puedan convertir esos datos en información útil para los agricultores, como qué zonas están listas para la cosecha o dónde tomar muestras.

La iniciativa se llama AGRHOUND. Según el responsable del proyecto, Luis Muñoz, del departamento de I+D agrícola de CTAEX, el objetivo es ponerle “patas a la agricultura de precisión”, tal como comparten desde El País.

Plataforma móvil de datos. La agricultura de precisión en la región se ha apoyado hasta ahora en gran medida en tablets, apps y sensores de riego, sistemas que el propio CTAEX y el centro de investigación regional CICYTEX han impulsado a lo largo de los últimos años, según cuenta El Economista.

Un robot caminante añade una plataforma móvil que pueda recabar información directamente desde los cultivos. Que se desplacen sobre sus cuatro patas tiene sus ventajas, ya que pueden acceder a terrenos a las que otras plataformas tendrían dificultades. También se combinarían con drones para recabar la información.

Cómo funciona. Los investigadores están trabajando para que el robot navegue por sí mismo, tanto en campos abiertos como dentro de macrotúneles e invernaderos, según contaba Muñoz a El País. El siguiente paso es que pueda caracterizar los cultivos y construya mapas espectrales en tiempo real. Esos mapas mostrarían cómo de madura estaría la fruta, de modo que el sistema podría sugerir optimizaciones en la cosecha.

UN VISTAZO A...

La última fase tiene como objetivo que el robot detecte diferencias entre zonas de una parcela, decida adónde ir y, según cuenta El Economista, recoja muestras con un brazo robótico sin ayuda humana. Los resultados se entregarían a través de una aplicación sencilla para que los agricultores y técnicos puedan leer los datos sin que se requiera conocimientos amplios del tema.

Sobre el terreno. Las primeras pruebas ya se están llevando a cabo en los viñedos de Bodegas Familiares Matarromera, en Valladolid, y en las plantaciones de moras cultivadas bajo macrotúneles en Social Berries, en Huelva. Cada entorno tiene sus retos, ya que en los viñedos el robot necesitará sortear las pendientes y el terreno irregular, mientras que en los túneles tendrá que operar sin golpear estructuras.

Muñoz cuenta al medio que los investigadores ya cuentan con un algoritmo bastante avanzado para la uva tempranillo gracias a sus trabajos anteriores en agricultura de precisión, mientras que para las moras prácticamente han tenido que empezar de cero.

Financiación. El proyecto es una prueba de si una plataforma puede funcionar en sistemas agrícolas tan diferentes, tal y como señala El Economista. También es una señal de hacia dónde se dirige el sector. Y es que ‘AGRHOUND’ se enmarca dentro de la "Agricultura 5.0", un modelo que combina robótica, sensores, digitalización e IA. El consorcio incluye a CTAEX, Matarromera, Social Berries 4.0, SpectralGeo y SOLTEL, con el apoyo de la Fundación Prodti. Está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Le quedan unos años. El proyecto comenzó en junio y está previsto que dure hasta principios de 2029, según comparte El País. Este año la atención se centra en recopilar datos y poner en marcha los algoritmos, mientras que las temporadas de cosecha de 2027 y 2028 se utilizarán para alimentar al sistema con más datos y probarlo en condiciones reales. Muñoz reconoce que el principal reto es demostrar que el robot es genuinamente útil y rentable para los agricultores, y mantenerlo lo suficientemente sencillo como para encajar en el trabajo agrícola diario.

Por otro lado, sobre el empleo, Muñoz aclara que "Nuestro objetivo no es sustituir a los profesionales del campo. Con este robot podríamos recorrer más parcelas en menos tiempo y obtener información que actualmente resulta complicado de recopilar”.

Imagen de portada | CTAEX

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