Cuidado Photoshop, que viene Playground repleto de IA: así puedes utilizar gratis esta nueva plataforma de diseño online

Años atrás era prácticamente impensado asumir la tarea de diseñar un póster de calidad o crear imágenes representativas si no se contaba con cierto nivel de conocimiento en herramientas de diseño gráfico. La llegada de software más intuitivo de la mano de una enorme colección de tutoriales disponibles en plataformas como YouTube hicieron que esta misión fuera mucho más fácil.

El verdadero cambio, no obstante, empezamos vivirlo en el último año con el auge de la inteligencia artificial (IA). Herramientas como DALL·E, Stable Diffusion y Adobe Firefly pusieron a nuestro alcance un mundo creativo sin precedentes. Y esto parece ser solo el principio, ya que constantemente están apareciendo nuevas alternativas, gratuitas o de pago, que pretenden llevar el diseño al siguiente nivel.

Playground, un editor online que cambia las reglas de juego

Imagínate la posibilidad de editar imágenes reales y sintéticas de modo sencillo y directamente desde el navegador. Esto es lo que ofrece Playground, un editor web promete poner a disposición de los usuarios una serie de herramientas avanzadas que hasta ahora habían estado limitadas algunos programas de ordenador (aunque empresas como Adobe están abrazando con fuerza la IA).

El lienzo en blanco de Playground, al igual que el de cualquier otra aplicación, puede intimidarnos. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar a crear con estas herramientas? El fundador de la aplicación ha creado un hilo en Twitter con una serie de ideas que pueden servirnos para poner en práctica y lanzarnos nosotros mismos a explorar este mundo del diseño. Puedes comenzar escribiendo un prompt.

“Chocolate cake with fruit”, escribes en el cuadro Generation frame de la aplicación web. El sistema se encargará de dar vida a esta imagen con IA. En caso que algún elemento de la composición no sea de tu agrado, simplemente puedes recurrir a la herramienta Erase (borrar) para quitarlo sin romper la imagen e inclusive utilizar la herramienta del pincel mágico para reemplazar objetivos (una cuchara por un tenedor).

Otra de las características interesantes de Playground es su sistema para superponer varias ediciones, así como combinar varios elementos para crear una nueva composición. Como vemos en el vídeo, es posible recortar la silueta de una persona, cambiar la imagen de fondo, reemplazar objetos e incluso rediseñar completamente la apariencia de ciertos elementos de la persona, como la ropa, utilizando prompts.

Playground es tan como un ejemplo de cómo las herramientas generativas están cambiando drásticamente el mundo del diseño. Y, como decimos, hay muchas otras aplicaciones que también buscan aprovechar el poder de la IA para conquistar a los usuarios. Ciertamente, no todas son gratuitas. En el caso de Playground, podremos utilizarla de manera gratuita, pero con algunas limitaciones. Veamos.

Si decidimos no pagar, al menos hasta el momento de publicar este artículo, la herramienta promete darnos la posibilidad de crear 1.000 imágenes al día y utilizarlas con fines comerciales. No podremos, eso sí, cambiar las dimensiones de las imágenes y no podremos generar más de una imagen a la vez. La calidad y detalle, además, se verán reducidos después de generar 50 imágenes.

Playground ofrece dos alternativas de pago independientes. Por un lado, por 10 dólares al mes habilita la posibilidad de utilizar DALL·E 2 para generar hasta 8.000 imágenes al mes. Y, por 15 dólares al mes, presentan un plan de creación de 2.000 imágenes mensuales con Stable Diffusion y eliminan los límites de dimensiones, de calidad y permite la generación simultánea de imágenes entre otras mejoras.

Imágenes: capturas de pantalla Playground | JoshSabol

En Xataka: Que un robot haga cosas para las que ni siquiera está programado: el plan de DeepMind con su nueva IA