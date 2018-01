Amazon Go no es la primera: esta startup ya tiene casi 300 tiendas sin empleados por todo China

La apertura de la primera tienda física si ncajas de Amazon es una de las noticias del día en el mundo tecnológico. Pero puede que en algunos países como China no estén tan impresionados, sobre todo porque allí ya hace un tiempo que tienen funcionando sus propias tiendas automáticas sin cajeros ni empleados.

Se trata de las tiendas de BingoBox, una startup china lanzada en 2016 que actualmente tiene operativas casi 300 tiendas en 29 ciudades de todo el país. En todas ellas se pueden comprar todo tipo de snacks y bebidas, están abiertas 24 horas durante los 7 días de la semana, y en ninguna hay ni un sólo empleado.

Más que una tienda en sí, lo que propone BingoBox es una especie de máquina expendedora gigante en la que te tienes que meter. Necesitas utilizar una aplicación para que se te abran las puertas. Entonces entras, coges lo que quieres, lo pagas, y cuando te acerques a la puerta para salir un sistema de seguridad analizará toda la compra que llevas encima. Si has pagado por todo, la puerta se abrirá y te dejará salir.

El proceso de compra se realiza con un cajero automático muy parecido al que ya vemos en algunos hipermercados, pero delegando la vigilancia únicamente a un sistema de cámaras de seguridad. Cada producto tiene una tarjeta única que acercas a la caja para registrarlo, y cuando finalices tu compra la máquina te mostrará un código QR que utilizarás en la app para realizar el pago.

Cuando te acercas a la puerta para salir, el sistema de vigilancia utilizará las tarjetas de los productos para detectarlos y saber si los has pagado todos. Y por si algo sale mal, la tienda tiene varias cámaras por dentro para capturar cualquier incidente. Estas imágenes se combinarían con los datos de la app que utilizas para entrar en las tiendas.

Un concepto no exento de problemas

Algunos usuarios de estas tiendas han grabado su experiencia para mostrarle al mundo cómo funcionan. También han comprobado que, por muy automatizadas que estén, no están exentas de tener algún que otro problema que posibilemente no encontrarías en tiendas con empleados, y que puede hacer tu experiencia de compra un poco frustrante.

Para empezar, hay algunos productos cuyas etiquetas no se leen correctamente. Cuando vas a pagar y te pasa esto, no te quedará otra que volver a la estantería y coger otra unidad del mismo problema. Aquí, el que cada producto tenga una tarjeta única juega a tu favor, pero habiendo empleados seguro que podrían introducir manualmente el código del producto sin hacer que vayas a por otro.

Este tipo de tarjetas que no son reconocidas también generan otro problema de seguridad. Al estar defectuosas, tampoco serán detectadas por la máquina que analiza tu compra antes de dejarte salir. Esto quiere decir que si coges una botella y la máquina registradora no reconoce la etiqueta, tienes posibilidades de que puedas salir de la tienda sin haber pagado por ella, y las cámaras de vigilancia no tienen por qué ver nada sospechoso en ello si has hecho el amago de pasarlo por caja.

Y por último, las máquinas registradoras no parecen emitir ningún ticket de compra. Esto hace que la compra sea más rápida, sí, pero si cuando vas a salir te salta la alarma diciéndote que hay algo que te ha quedado sin pagar, no puedes mirar qué te falta en el ticket. No te queda otra que volver a escanear uno por uno cada producto para que el sistema te vaya diciendo cuales están pagados y cuales no.

Por lo menos, si algo falla reiteradamente en tu compra no te quedarás ahí para siempre, ya que las cajas tienen un botón de asistencia con el que realizas una llamada y un humano te atiende al otro lado para que le cuentes cual es el problema.

En cualquier caso, estos son problemas concretos para un proyecto diferente al de Amazon en algunos sentidos, por lo que es posible que los de Bezos no tengan algunos de ellos. En cualquier caso, para ver cuales son los pros y los compras de las nuevas Amazon Go habrá que esperar a que las tiendas lleven un tiempo en funcionamiento y los usuarios cuenten sus experiencias.

