Microsoft se prepara para una gran actualización en Windows centrada en el trabajo remoto

Después de varias semanas de rumores, Microsoft ha confirmado que Windows 10 tendrá una versión 21H1, que está ya disponible en versión beta y que podría llegar a todos los usuarios esta misma primavera.

Según ha detallado John Cable, jefe de Servicio y Entrega de Windows de Microsoft, esta nueva actualización tendrá varias novedades especialmente pensadas para los trabajadores remotos.

Administración TI de equipos

Más que novedades en apariencia o experiencia de usuario, los grandes cambios que traerá Windows 10 21H1 estarán centrados en el trabajo a distancia.

Varias de las mejoras que Microsoft ha implementado en esta versión 21H1 permitirán que los administradores de TI puedan dar un mejor soporte para el trabajo remoto. Más concretamente, tendrá mejoras del rendimiento para admitir escenarios de trabajo remoto en el servicio de directivas de grupo de Windows Management Instrumentation (WMI) (GPSVC).

Pero, además, Microsoft desplegará mejoras en el rendimiento de Windows Defender Application Guard, incluida la optimización de los tiempos del escenario de apertura de documentos.

Según Microsoft, había un problema que provocaba un retraso de un minuto o más al abrir un documento de Office de Microsoft Defender Application Guard (WDAG). Algo que se ha solucionado, al igual que el hecho de que un contenedor WDAG usase casi 1 GB de memoria (conjunto de trabajo) cuando el contenedor estaba inactivo.

Microsoft también se ha aumentado el rendimiento de Robocopy al copiar archivos con un tamaño total de más de 400 MB.

Compatibilidad con cámaras externas

Microsoft hará que el sistema operativo y su función Windows Hello sea compatible con varias cámaras, de manera que el usuario pueda determinar cuál es la preferente cuando haya varias cámaras (tanto externas como internas).

Esto significa que, aunque el usuario tenga una cámara externa, podrá usar Windows Hello y las características de detección facial, de la misma manera que lo estaba usando en las cámaras incorporadas en muchos portátiles o All-in-One. En estos momentos, Windows no lo permite, por lo que las webcams externas no funcionan correctamente con dispositivos como la gama Surface de Microsoft, que también tienen cámaras Windows Hello.

Requisitos de hardware

Estas novedades serán compatibles para todos los usuarios, independientemente de la máquina que usen. En una publicación de blog de Certificación de hardware de Windows, Microsoft asegura que no hay novedades en lo que al programa de compatibilidad de hardware (Windows Hardware Compatibility Program) se refiere.

Por tanto, los requisitos del hardware compatible de Windows 10 21H1 son los mismos que los de la versión 2004 del sistema operativo.

Además, la compañía asegura que esta actualización 21H1 se instalará muy rápidamente, al igual que las actualizaciones acumulativas mensuales de Windows.

Sun Valley, la próxima entrega

Como su propio nombre indica, Windows 10 21H1 está previsto que llegue a todos los usuarios en esta primera mitad del año. Al mismo tiempo, todo apunta a que Microsoft hará una actualización aún más grande de Windows 10 a lo largo del año.

Esta gran actualización, que se conoce como Sun Valley, supondría un rejuvenecimiento visual radical de Windows. Se espera que Microsoft pueda dar más detalles de estos cambios en Windows en un evento especial en los próximos meses.