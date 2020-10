La justicia contra Google: qué opina Bill Gates 20 años después de su experiencia en Microsoft

Una de cal y otra de arena. Bill Gates cree que es lógico que la justicia y los gobiernos investiguen a las empresas tecnológicas, pero cree que éstas no cometerán los mismos errores que, dice, cometió él cuando estaba al frente de Microsoft y fue acusada de monopolio.

De hecho, Gates cree que está justificado que la justicia y los gobiernos no quiten el ojo a las empresas, especialmente a las tecnológicas, dado que, en su opinión, no hay leyes que regulen el sector como sí las hay en otras industrias. “Estas empresas están dando forma a las comunicaciones, el comercio y los políticos tienen que pensar, 'OK, ¿cuáles son las reglas allí?', justifica.

Gates pone algunos ejemplos de esta situación. Según él, las redes sociales plantean una variedad de problemas únicos, como publicidad para niños, vigilancia, acoso en línea y teorías de conspiración. Mientras, el comercio electrónico plantea otros problemas, como el intercambio de datos entre diferentes sitios de compras.

El objetivo, según él, de estas investigaciones y legislaciones es conseguir que “los consumidores puedan beneficiarse de la competencia que fomenta la innovación” y no “demonizar a las personas específicas involucradas”.

Éste fue mi principal error

El cofundador de Microsoft y ex-CEO de Microsoft, Bill Gates, tuvo que lidiar, a finales de la década de los 90, con la acusación de monopolio del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos. Microsoft evitó que la compañía fuera obligada a dividirse en varias, una ruptura forzada, pero tuvo que cambiar sus prácticas durante años además de pagar miles de millones en multas.

Según Gates, uno de sus principales errores en aquella época fue el haber sido demasiado ingenuo al pensar que no debía tener relación con el gobierno de Washington. Por eso, cree que tanto Google como otras compañías que puedan verse en situaciones parecidas no cometerán esos mismos fallos.

“Siempre que llegas a ser una empresa súper valiosa que tiene un importante porcentaje de negocio, el gobierno estará muy pendiente de ti. Fui ingenuo en Microsoft y no me di cuenta de que nuestro éxito conllevaría la atención del gobierno, por lo que cometí algunos errores al decir: "Oye, nunca voy a Washington DC", ha señalado.

Qué deberían hacer las empresas

En su opinión, esto ha cambiado, por lo que las grandes empresas que puedan estar en el punto de mira de los gobiernos ya no cometerán esos mismos fallos.

“No creo que esa ingenuidad esté ahí. Estas empresas tienen muchos asesores y han tratado de interactuar con los legisladores de varias formas, pero las reglas cambiarán”, dijo.

Además, Bill Gates cree que las empresas no deben perder de vista a Europa, sobre todo porque, en su opinión, suele aprobar las regulaciones antes que Estados Unidos.