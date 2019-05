Chrome obligará a los adblockers utilizar una API más limitada y exigente, con mayor seguridad pero cediendo el control a Google

Google sigue convencida de cambiar las extensiones que bloquean la publicidad en el navegador Chrome. A principios de año vimos que Chromium presentó un borrador de su nueva API 'Manifest versión 3', una nueva forma de trabajar para los adblockers y que obligaría a muchos de ellos rehacer por completo su bloqueador de publicidad para seguir funcionando.

Aquella decisión generó mucha controversia y el equipo de desarrollo de Chrome dio marcha atrás, asegurando que "no lanzaremos el Manifest V3 hasta que esté listo". Ahora, a través de los grupos oficiales de Google, el equipo de Chrome ha respondido dando nuevos detalles sobre cómo funcionará esta nueva API y qué tipo de limitaciones habrá para los bloqueados de publicidad.

Actualmente las extensiones de Chrome utilizan lo que se llama como 'Manifest V2', introducido en 2012. Pero Google lleva varios años trabajando en este 'Manifest V3'. Uno de los cambios es el reemplazo de la actual API 'webRequest' utilizada por bloqueadores de publicidad como EasyList, Ghostery o uBlock Origin por una más moderna, denominada 'declarativeNetRequest API'.

El principal cambio de una a otra es que mientras actualmente son las extensiones las que gestionan los filtros de publicidad, con este cambio Chrome obligaría a utilizar una API propia para controlar el listado de sitios bloqueados. En esencia lo que tenemos es que se cede el control de la privacidad a Google, en lugar de hacerlo con terceras partes. Un cambio que puede generar confianza al tener un ecosistema más seguro, pero que plantea algunas dudas teniendo en cuenta que Google es una parte interesada en el control de la publicidad.

Como explica Simeon Vincent, desarrollador del grupo de extensiones en Google:

Las extensiones podrán seguir definiendo reglas para bloquear contenido. Durante la instalación dispondrán de 30.000 reglas diferentes, mientras que durante la ejecución dispondrán de 5.000 más. Sin embargo, como apunta 9to5Google, algunos adblockers como EasyList actualmente ya utilizan más de 76.000 reglas.

En el mismo foro de Chromium, Google explica que "estamos planeando aumentar estos valores, pero no tendremos números actualizados hasta que podamos ejecutar pruebas de rendimiento para encontrar un buen límite superior que funcione en todos los dispositivos compatibles".

A través de Github, el creador de Ublock Origin, uno de los bloqueadores afectados por esta medida, ha explicado de qué manera les afectará esta nueva API y cuál puede ser la motivación de Google: "Para que Google Chrome alcance su base de usuarios actual, tuvo que soportar los bloqueadores de contenido - estas son las extensiones más populares para cualquier navegador. La estrategia de Google ha pasado por encontrar el punto óptimo: entre el objetivo del crecimiento de la base de usuarios de Google Chrome y evitar que los bloqueadores de contenido dañen su negocio".

En este punto, según UBlock Google tuvo que ceder: "la capacidad de bloqueo de la API de webRequest hizo que Google cediera el control de bloqueo de contenido a bloqueadores de contenido. Ahora que Google Chrome es el navegador dominante, está en una mejor posición para cambiar la manera de trabajar. La anulación de la capacidad de bloqueo de la API de webRequest trata de recuperar este control e instalar informes de cómo las webs se filtran, una información que será coleccionable por Google Chrome".

Desde Google han emitido un comunicado explicando que "Chrome admite el uso y desarrollo de bloqueadores de anuncios. Estamos trabajando activamente con la comunidad de desarrolladores para obtener comentarios e iterar en el diseño de un sistema de filtrado de contenido que preserve la privacidad y limite la cantidad de datos confidenciales del navegador compartidos con terceros"

Then there's the uBlock Origin arguments. The big problem with webRequest is unfixable privacy and security holes. They ignored that to solely argue perf, but then ignored the biggest perf cost of every webRequest extension stacking a full renderer process, blocking IPC, etc.