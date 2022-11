Apple nos prometió un mayor anonimato en sus iPhone. Un análisis de software revela que quizás miente

San Francisco, junio de 2021. Tim Cook sentado en un taburete, vestido de riguroso negro, se sienta en un taburete. Solo hay tres cosas que destaquen en el plano. Sus manos, su cara, y una palabra: "Privacy" ("Privacidad") junto una ligera variante del tradicional logo de Apple. El mensaje es ya una constante en la empresa, pero algunos no acaban de creérselo. Y quizás no lo hagan por buenas razones.

Qué dice Apple. No solo es lo que dijo Cook entonces (o antes, o después), sino lo que plantea su propia política de privacidad para dispositivos iOS. En ella podemos leer en el primer párrafo que "La información recopilada no te identifica". ¿Seguro?

🚨 New Findings:

🧵 1/6

Apple’s analytics data include an ID called “dsId”. We were able to verify that “dsId” is the “Directory Services Identifier”, an ID that uniquely identifies an iCloud account. Meaning, Apple’s analytics can personally identify you 👇 pic.twitter.com/3DSUFwX3nV